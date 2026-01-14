Prodali namještaj pa poručili nov sa Temua: Zbog onoga što im je stiglo, ljudi plaču od smijeha

Viralni TikTok video o minijaturnom namještaju sa Temua nasmijao je milione. Saznajte zašto su pogrešne kupovine sve češće i kakva je politika povraćaja.

Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

TikTok video porodice koja je poručila minijaturni namještaj sa Temua prikupio je 29 miliona pregleda.

Komentari su podijeljeni između šala, loših iskustava i upozorenja da se uvijek provjeravaju dimenzije proizvoda.

Temu nudi zakonski povraćaj u roku od 14 dana, kao i dobrovoljni povraćaj do 90 dana uz određena ograničenja.

Jedna porodica nasmijala je internet video-snimkom koji su objavili na TikToku. U snimku su pokazali svoju najnoviju Temu porudžbinu – set za dnevnu sobu koji se sastoji od dva braon kauča. Međutim, razlog zbog kog je video postao viralan i prikupio čak 29 miliona pregleda krije se u neočekivanom detalju – namještaj je minijaturnih dimenzija, namijenjen djeci, a ne odraslima.

"Šta se desilo? Kad prodaš namještaj iz dnevne sobe, a onda poručiš novi sa Temua?", čuje se glas muškarca koji se obraća ženi, dok se ona smije. U opisu viralnog videa stoji: "Stigao je naš novi Temu set za dnevnu sobu."

Komentari preplavili mreže: "Zašto niko ne gleda dimenzije?"

Osim milionskog broja pregleda, video je izazvao i lavinu komentara. Mnogi su isticali da je ključno čitati opise proizvoda i provjeravati dimenzije prije kupovine na Temuu, dok su drugi dijelili slična iskustva.

"Zašto niko ne gleda dimenzije?" , napisala je jedna osoba, dok je druga dodala:

, napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Sve je u centimetrima, ljudi vide velike brojke i umjesto da provjere stvarnu veličinu – samo kupe to."

Neki su primijetili da je riječ o dječjem namještaju:

"To je za vrtić, imam takva dva."

Bilo je i šala na njihov račun:

"Pas je vjerovatno pomislio: 'Napokon su stigli moji kauči'",

"Skini plastiku da se raširi, buraz",

"Sad pas ima bolji namještaj od tebe."

"Umirem od smijeha": Ljudi dijele i svoja Temu razočaranja

U komentarima su se nizala i lična, neslavna iskustva s naručivanjem sa Temua.

"Naručio sam generator, a poslali su mi papir sa slikom generatora! Istinita priča" , napisao je jedan korisnik.

, napisao je jedan korisnik. "Dečko mi je kupio ćebence, a stigla je krpica za brisanje", dodala je druga.

Ipak, mnogi brane Temu: "Sve je bilo savršeno"

Ipak, bilo je i pozitivnih iskustava.

"Većina mog namještaja je sa Temua. Ne razumijem kako ljudi ne čitaju opis. Samo jednom sam dobio minijaturnu stvar – i to mojom greškom", napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali:

"Kupio sam kauč sa Temua za 600 dolara – bio je savršen",

"Moj Temu kauč se, kad se rasklopi, pretvara u bračni krevet."

Pogledajte kako je jedna žena opremila dnevnu sobu sa Temu namještajem:

Zašto su ovakvi videi sve češći?

Sličnih snimaka posljednjih mjeseci ima sve više na društvenim mrežama, što pokazuje da dio kupaca i dalje ne proverava dimenzije, opise i recenzije prije kupovine. Istovremeno, mnogi vjeruju da se dio ovakvog sadržaja objavljuje i namjerno, jer ovakvi snimci sa greškama gotovo uvijek donose veliki broj pregleda, komentara i dijeljenja.

Savet prije kupovine namještaja online

Kod kupovine namještaja i većih proizvoda putem platformi poput Temua, važi isto pravilo kao i kod svake online kupovine:

pažljivo pročitati opis proizvoda

provjeriti tačne dimenzije

pogledati fotografije iz recenzija

potražiti video-recenzije drugih kupaca

Upravo takav sadržaj često najrealnije pokazuje stvarnu veličinu i izgled proizvoda i može spriječiti neprijatna iznenađenja.

Temu paket

Izvor: Audio und werbung/Shutterstock

Kakva je politika povraćaja na Temuu?

Kupci u Evropskoj uniji imaju zakonsko pravo da odustanu od kupovine u roku od 14 dana od prijema proizvoda, bez navođenja razloga. Zahtjev za povraćaj mora se podnijeti u tom roku, a proizvod vratiti najkasnije 14 dana nakon zahtjeva.

Ako je proizvod korišćen više nego što je potrebno za provjeru ispravnosti, povraćaj novca može biti umanjen. Vraća se i osnovna cijena dostave, osim ako je izabrana skuplja, ubrzana isporuka. Novac se vraća u roku od 14 dana, istim načinom plaćanja. Prvi povraćaj iz jedne porudžbine je besplatan, dok svaki sljedeći plaća kupac.

Pored zakonskog prava, Temu nudi i dobrovoljni povraćaj do 90 dana, dok je za određene elektronske uređaje i velike aparate rok kraći – 45 ili 60 dana. U tom slučaju se troškovi početne dostave ne vraćaju, a novac se refundira tek nakon pregleda proizvoda.

Postoje i izuzeci – proizvodi koji se iz higijenskih razloga ne mogu vratiti nakon otvaranja, audio i video zapisi, softver sa uklonjenom zaštitnom ambalažom, personalizovani proizvodi, kao i roba kratkog roka trajanja.