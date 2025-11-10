Da li se na Temu stvarno može nešto dobiti besplatno? Da, ali nije tako jednostavno

Platforma Temu, poznata po niskim cijenama i agresivnim reklamama, posljednjih mjeseci privlači pažnju korisnika širom regiona obećanjima o besplatnim stvarima i velikim popustima.

Izvor: rarrarorro/Shutterstock

Društvene mreže prepune su influensera koji tvrde da se uz njihov kod može dobiti nešto potpuno besplatno, ali koliko je to zaista tačno?

Novi korisnici: Besplatno - uz uslove

Temu često nudi posebne promocije dobrodošlice za nove korisnike – pakete kupona, popuste i poklone koji se predstavljaju kao besplatni. Međutim, u većini slučajeva riječ je o popustima koji se aktiviraju tek nakon što korisnik potroši određeni iznos ili ispuni neki drugi uslov.

Da bi se bonus aktivirao, potrebno je instalirati aplikaciju, otvoriti nalog i unijeti referal kod koji se vidi u objavi influensera ili na promotivnom linku. Neke ponude se otključavaju i kada u pretragu aplikacije upišete određeni kod – na primjer "freegift" ili "dailydeal" – nakon čega se otvara stranica s posebnim artiklima.

U praksi, rijetko kada je riječ o potpuno besplatnom proizvodu. Najčešće se dobije popust, kredit ili manji poklon koji se dodaje uz prvu kupovinu.

Postojeći korisnici i "igre za poklone"

Za već registrovane kupce, Temu redovno organizuje kampanje u vidu "igara", "spinova" i "taskova". Učesnici mogu skupljati bodove ili klikove koji se kasnije zamijene za kupone ili male poklone.

Tu su i "coupon bundles" – paketi popusta koje korisnik aktivira u dijelu aplikacije "kuponi". Neki influenseri dijele i takozvane "search kodove", koje treba upisati u polje za pretragu u aplikaciji kako bi se otključala određena ponuda.

Kako se koriste kodovi influensera

Kodovi koje influenseri objavljuju funkcionišu na tri načina:

Referal kod – unosi se prilikom registracije, kako bi novi korisnik dobio početni popust ili bonus.

Promo kod – upisuje se u polje za kupon prilikom plaćanja i daje određeni popust na ukupnu cijenu.

Search kod – unosi se u pretragu unutar aplikacije i otključava posebnu ponudu ili sekciju s poklonima.

U nekim slučajevima, klik na link koji influenser objavi automatski aktivira bonus, jer se nalog veže za tu promociju.

Na šta korisnici treba da obrate pažnju

Iako Temu zaista isporučuje većinu narudžbi i promocija, potrebno je čitati uslove svake ponude. Besplatni pokloni obično važe samo za nove korisnike, a gotovo uvijek postoji minimalna vrijednost narudžbe.

Takođe, u dijelu promocija korisnik plaća samo dostavu, ali vrijedi provjeriti da li se proizvod zaista šalje, jer su mediji bilježili slučajeve kašnjenja i neisporučenih paketa.

Korisnici treba da budu oprezni i ako aplikacija traži dodatne lične podatke - kopije dokumenata ili bankovne informacije - jer takvi zahtjevi ne bi trebalo da budu potrebni za aktivaciju poklona.

Dakle, na Temu se, uz malo pažnje, zaista može dobiti poneki besplatan poklon, ali samo u ograničenim situacijama. Većina "besplatnih" ponuda zapravo je način da se korisnik podstakne na prvu kupovinu.

Ukratko – nije prevara, ali nije ni čudo. Ko želi da iskoristi popust, neka pažljivo pročita uslove i ne očekuje previše – jer i na Temu, kao i svuda, "besplatno" rijetko znači baš to.