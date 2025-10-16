Za Temu u Evropi radi svega osam radnika, a profit im udvostručen: Da li plaćaju porez koliko bi trebalo?

Evropska unija pojačava pritisak na kineskog giganta Temu, čije su zarade u Evropi eksplodirale, dok regulatora sve više brinu poreske rupe i nekontrolisan uvoz robe male vrijednosti iz Kine.

Izvor: Shutterstock

Kineska onlajn platforma Temu više nego udvostručila je svoj profit prije oporezivanja u Evropskoj uniji tokom prošle godine, i to na gotovo 120 miliona dolara, iako zapošljava svega osam ljudi, pokazuju finansijski izvještaji kompanije.

Dobit je porasla za 171 odsto u periodu do decembra 2024. godine u poređenju sa 44,1 milionom dolara godinu ranije, zahvaljujući ogromnom porastu prodaje jeftinih proizvoda koji su masovno promovisani na društvenim mrežama.

Uprkos tome, kompanija je platila samo 18 miliona dolara poreza na dobit, od čega je skoro 3 miliona predstavljalo obavezni dodatni porez uveden krajem 2023. godine, nakon što je EU usvojila globalnu minimalnu poresku stopu za velike kompanije.

Prema dokumentima podnetim za Whaleco Technology, irsku centralu Temuovih operacija u EU, prihodi su porasli na 1,7 milijardi dolara, u poređenju sa 758 miliona godinu ranije i to pre nego što su uvedene nove kontrole nad ovim "superjeftinim" onlajn prodavcem.

Posebni podaci pokazuju da Temu sada ima više od 115 miliona korisnika širom EU, što je više od četvrtine ukupnog stanovništva EU.

EU zatvara poreske i carinske rupe za kineske gigante

Porast prodaje dogodio se prije nego što je EU započela proces zatvaranja poreske rupe koja je omogućavala da pošiljke vrijedne manje od 150 evra budu oslobođene carine i pojedinih graničnih provjera.

Tokom prošle godine u EU je ušlo čak 4,6 milijardi pošiljki male vrijednosti, što je oko 12 miliona dnevno, tri puta više nego 2022. godine. Više od 91 odsto tih paketa stiglo je iz Kine, gde Temu i slični prodavci poput Sheina proizvode i otpremaju većinu svoje robe.

Kontrole su počele da se pooštravaju u julu ove godine, a carine bi trebalo da budu u potpunosti uvedene do 2028. godine.

Sjedinjene Američke Države su ovog leta ukinule tzv. "de minimis" izuzeće koje je omogućavalo da roba vrijedna manje od 800 dolara izbjegne carinu, upravo kako bi ograničile rast Temua i Sheina. Britanska vlada takođe razmatra sličan potez.

Odgovor kompanije Temu

Portparol Temua izjavio je da su operacije u Irskoj "prave poslovne operacije koje zapošljavaju stvarne ljude", te da broj zaposlenih ne odražava stvarni obim poslovanja.

"Temu kategorički odbacuje svaku tvrdnju da je naša struktura osmišljena radi izbjegavanja poreza ili smanjivanja ekonomskog prisustva u Evropi. Iako smo mlada i brzo rastuća kompanija koja je još u fazi ulaganja, već smo platili milijarde evra poreza u evropskim zemljama, a taj iznos će i dalje rasti," navodi se u saopštenju.

"Temu je ušao na evropsko tržište prije samo dve godine i od tada je intenzivno ulagao u razvoj platforme koja efikasnije povezuje prodavce i kupce, omogućavajući potrošačima niže cijene, a istovremeno otvarajući nove mogućnosti rasta za lokalne prodavce širom Evrope. Naš cilj je dugoročni, izgradnja održive, transparentne i pouzdane platforme koja kupcima omogućava pristup kvalitetnim proizvodima po pristupačnim cenama, a lokalnim preduzetnicima širom Evrope razvoj poslovanja i izlazak na nova tržišta".

(EUpravo zato/Gardijan)