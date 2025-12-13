logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj jeftinih pošiljki iz Kine: EU novim taksama udara na Temu, AliExpress i Shein

Kraj jeftinih pošiljki iz Kine: EU novim taksama udara na Temu, AliExpress i Shein

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Desetogodišnji bescarinski raj za kineske onlajn gigante se završava, a milioni Evropljana koji naručuju garderobu, kozmetiku i gedžete za male pare osjetiće promjenu već ovog ljeta.

Takse EU na Temu Izvor: PenguinLens / Shutterstock

Evropska unija zvanično ukida prag od 150 evra koji je omogućavao da pošiljke male vrijednosti iz Kine ulaze u Evropu bez carine. To je bila rupa u sistemu kroz koju su platforme kao što su Temu, AliExpress i Shein preplavile kontinent jeftinim proizvodima.

Rezultat je bio jasan: lokalne prodavnice su se zatvarale, evropski proizvođači gubili tržište, a ogromne količine opasne i nesertifikovane robe prolazile su granice gotovo neprimjećeno.

Od jula se pravila menjaju u EU. Svaka kategorija proizvoda u jednoj pošiljci biće oporezovana fiksnom taksom od 3 evra. Haljina plus karmin? To je 6 evra. Ovaj "hitni režim" važiće do 2028. godine, kada stupa na snagu novi sistem sa realnim carinskim stopama, koje za tekstil mogu preći i 12%.

EU tvrdi da je ova promjena dugo očekivana. Tokom 2024. godine čak 91% svih pošiljki ispod 150 evra dolazilo je iz Kine, dok su evropske carine uspjele da provjere svega 0,0082% paketa. Organizacije za zaštitu potrošača godinama upozoravaju: neispravne igračke, punjači koji eksplodiraju i kozmetika sa zabranjenim sastojcima prolazili su kroz ovu "rupu" u sistemu bez ikakvih prepreka.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama carina neće riješiti problem. EU će morati da uvede jasnije obaveze za same platforme, uključujući i sankcije ako ne garantuju da njihovi proizvodi ispunjavaju evropske standarde.

U međuvremenu, kineski giganti se nalaze u nezavidnoj poziciji. Poslovni model Shein-a, na primjer, oslanja se na ultrajeftine pojedinačne pošiljke i praktično nepostojeće zalihe, što nova pravila čini gotovo neizvodljivim. Prema analitičarima, platforme će najvjerovatnije podići cijene ili preuzeti deo taksi na sebe kako bi zadržale obim prodaje.

Ova odluka uklapa se u širu strategiju EU da smanji zavisnost od Kine – od automobila i baterija, preko solarnih panela, pa sada i u oblasti onlajn trgovine. Brisel ovu reformu opisuje kao "najveću promjenu u carinskoj uniji od 1968. godine", ali istovremeno priznaje da pravi izazovi tek dolaze. Evropske carine moraće da obrade milijarde mikro-pošiljki uz nove IT sisteme i procedure, a još uvijek nije jasno da li za to imaju dovoljan kapacitet.

Za krajnje potrošače poruka je jednostavna: era jeftinih kineskih gedžeta sa besplatnom dostavom je završena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

temu takse

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS