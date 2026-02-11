Turska je spremna na radikalne mjere: Prvi put priznala moguću izgradnju nuklearnog arsenala

Tursko rukovodstvo je prvi put javno priznalo mogućnost revizije svog nenuklearnog statusa, poručivši da Ankara neće ostati po strani ukoliko države u regionu počnu da razvijaju nuklearne kapacitete.

Tursko rukovodstvo je po prvi put otvoreno priznalo mogućnost revizije svog dosadašnjeg nenuklearnog statusa u odgovoru na promjene bezbjednosne arhitekture na Bliskom istoku.

Prema izvještaju autoritativnog turskog lista Džumhurijet, ministar spoljnih poslova Hakan Fidan naglasio je da Ankara "ne namjerava da stoji po strani ako države u regionu počnu da stiču nuklearne kapacitete".

Fidan je rekao da bi eventualno sticanje nuklearnog oružja od strane bilo koje države u regionu primoralo Tursku da preduzme simetrične korake, jasno implicirajući da bi se i Turska mogla uključiti u trku u nuklearnom naoružanju ukoliko to bude neophodno za zaštitu njenih bezbjednosnih interesa.

Ova izjava je data u trenutku rastućih regionalnih tenzija, što predstavlja signal spremnosti Ankare na radikalne mjere.

Preispitivanje neširenja nuklearnog oružja

Fidanova izjava efektivno dovodi u pitanje Tursku dugoročnu posvećenost režimu neširenja nuklearnog oružja (NPT). Stručnjaci smatraju da ova retorika ukazuje na duboku promjenu odbrambene doktrine, usmjerenu ka potpunoj vojnotehničkoj nezavisnosti.

Direktno pominjanje mogućnosti razvoja nuklearnog arsenala vidljivo je kao upozorenje i regionalnim susjedima i globalnim silama da Turska više nije spremna da prihvati situaciju u kojoj se nuklearne sile formiraju u njenoj blizini bez odgovora.

Takav pomak mogao bi da izazove ozbiljnu debatu unutar NATO-a, jer Ankara ostaje član Alijanse uprkos sve češćim nesuglasicama oko politike, vojne saradnje i regionalnih prijetnji.

Dok neki saveznici vide Tursku kao strateški ćuk, drugi bi mogli posumnjati u dosljednost njenih bezbjednosnih prioriteta ukoliko počne da razmatra razvoj sopstvenog nuklearnog arsenala.

Moguća reakcija Izraela

Mogući izraelski odgovor na ovakvu Tursku retoriku dodatno komplikuje sliku stabilnosti na Bliskom istoku. Prema analizi objavljenoj u izraelskom mediju JNS (Jewish News Syndicate), čak i pitanje mogućeg turskog nuklearnog razvoja već se posmatra kao ozbiljna bezbjednosna prijetnja za Izrael.

U članku se navodi da bi turska aspiracija ka nuklearnom arsenalu promijenila stratešku ravnotežu u regionu i dovela do situacije u kojoj Izrael više ne bi mogao da se oslanja isključivo na sopstvenu nuklearnu superiornost kao sredstvo odvraćanja.

Bezbjednosni establišment u Jerusalimu već je naveo da bi povećana nuklearna sposobnost Turske mogao da podstakne novu trku u naoružanju i natjera regionalne aktere da preispitaju sopstvene strategije odvraćanja.

Izraelski analitičari posebno ukazuju na činjenicu da bi Turska, koja se već smatra jednom od najmoćnijih vojnih sila u regionu, sa nuklearnim kapacitetima dobila novu dimenziju projekcije sile.

To bi stvorilo dodatni pritisak na države poput Saudijske Arabije i Irana, koje već imaju tenzije u vezi sa nuklearnim programima i regionalnim uticajima.

NATO: saveznik ili potencijalni protivnik?

Unutar NATO-a situacija bi mogla da se dodatno zaoštri. Iako Turska ostaje član Alijanse, pomaci u njenoj vojnoj doktrini i retorici, naročito u vezi sa nuklearnim pitanjem, mogli bi da dovode do tenzija sa partnerima koji se strogo drže američkih i evropskih politika neširenja nuklearnog naoružanja.

Saveznici bi se mogli naći pred dilemom da li da pokušaju da zadrže Tursku unutar okvira NATO bezbjednosne politike ili da preispitaju svoje obaveze u slučaju da Ankara počne aktivno da teži nuklearnom arsenalu.

Regionalne implikacije

Otvorena mogućnost turskog nuklearnog razvoja već ima reperkusije u diplomatskim i bezbjednosnim krugovima širom Bliskog istoka. Mnogi regionalni akteri već su pokazali zabrinutost zbog promjene bezbjednosnih paradigmi, posebno u svjetlu sve većih tenzija između Turske, Irana, Saudijske Arabije i Izraela.

Fidanova izjava znači da Turska želi da zadrži fleksibilnost u vođenju svoje bezbjednosne politike, uključujući i mogućnost radikalnih promjena. Time se šalje poruka da Ankara više ne vjeruje u apsolutnu zaštitu kolektivnih ugovora o neširenju, već da je spremna da preduzme dramatične korake za očuvanje sopstvene pozicije.

U novom geopolitičkom okruženju, gdje se stari bezbjednosni okviri preispituju, Turska je poslala jasan signal - ako nacionalna sigurnost postane pitanje postojanja, ona neće ostati bez alata da se odbrani, čak i ako to znači odlazak u pravcu koji je decenijama bio tabu.

