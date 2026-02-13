logo
"OnlyFans" akcija policije u Turskoj: Hapšenja "influenserica", raspisane i potjernice

Autor Haris Krhalić
0

Turska policija pokrenula veliku akciju protiv 25 influensera i dvije kompanije zbog seksualno eksplicitnog sadržaja na OnlyFans i Telegramu. Zaplijenjena imovina vrijedi šest miliona evra.

Onlyfans akcija policije u Turskoj Izvor: Shutterstock

Turska policija sprovela je opsežnu istragu i akciju protiv 25 osoba i dvije kompanije koje su nudile seksualno eksplicitne sadržaje putem platforme OnlyFans i Telegrama, što je u toj zemlji zabranjeno.

U okviru operacije, koja je koordinisana iz Istanbula, zaplijenjena je imovina osumnjičenih u vrijednosti od oko šest miliona eura. Istraga obuhvatila je gradove Adanu, Ankaru, Antaliju, Edremit, Golčuk i Samsun.

Platforma OnlyFans blokirana je u Turskoj u junu 2023. sudskom odlukom, jer njen sadržaj nije u skladu sa zakonima o javnoj moralu i zaštiti porodice. Ipak, pristup stranici bio je moguć putem VPN servisa, a pojedini influenseri su dodatno objavljivali eksplicitni sadržaj na društvenim mrežama kako bi privukli korisnike na platformu.

Turska policija je utvrdila da su osumnjičeni nudili privatni sadržaj za naknadu, dok su prihode od objava ulagali u imovinu, zlato, kriptovalute ili bankarske depozite. Pored zapljene imovine, raspisane su i potjernice za nekoliko poznatih turskih influenserica, među kojima su Merve Taskin, Gizem Bagdacicek, Burcin Erol i Serpil Cansiz, koje se trenutno nalaze u inostranstvu.

