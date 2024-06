"NISAM ZAVRŠILA SREDNJU, A OD ONLY FANSA ZARADIM 1.000€ DNEVNO!" Inflenserka odgovorima uzburkala javnost

Jedna od najpoznatijih influensreki u regionu, Nika Iličić, neko vrijeme je živela i u Beogradu, a sada je otkrila koliko zarađuje na sajtu OnlyFans.

Influenserka iz Hrvatske, Nika Ilčić (24), jedna je od najpoznatijih na domaćoj sceni. Najviše pratilaca ima na TikToku - čak 413 hiljada, dok je na Instagramu prati 206 hiljada ljudi, a na YouTube-u 284 hiljada. Nika je gostovala u emisiji "Špica" na hrvatskom radiju, gde je otkrila koliko zarađuje na OnlyFansu, popularnoj stranici za odrasle.

"Zasad mi je dnevnica na OnlyFansu oko hiljadu evra. Otvorila sam profil na OnlyFansu jer u tom trenutku iskreno nisam dovoljno zarađivala od ovog influensinga, a ja stvarno nisam stvorena da budem hirurg ili da rješavam neka ozbiljna pitanja", rekla je Nika i dodala kako ona "nije Nikola Tesla", pa je odlučila iskoristiti ovu priliku.

"Dok sam mlada i zgodna i dok mi je ugodno da radim to što radim, neka ide život. Meni lično to odgovara. Nije sve za svakoga i ne želim da bilo ko shvati da sad promovišem to na način da ostavite svoje poslove i da se slikate za novac", rekla je.

Nije završila srednju školu

Nika je u emisiji otkrila i kako nije završila srednju školu. "Nisam ovo dosad još rekla javno. Nisam bila dovoljno pametna da završim srednju školu, ali ne želim da bilo ko to shvati kao uzor. Ja sam samo bila budala koja je imala više sreće nego pameti. Obrazovanje je jako bitno, završavajte škole i idite na fakultete", rekla je popularna influenserka.

Ovo je izazvalo brojne komentare u kojima su je osudili. "U prevodu: lijena sam i ne želim raditi. Radije ću napaljenim jadnicima pokazivati svoju pi**u za novac." Tati su malo 2 oka za plakanje", "Je l to ona što je tužila bivšeg jer joj je prijetio da će objaviti njene gole slike?"

Nika je popularnost stekla na društvenim mrežama, a imala je i blog na kojem je pisala o šminki. Jedno vrijeme je snimala i za jedan od najpopularnijih kanala za mlade JoomBoos, a glumila je i u nekoliko filmova od kojih su najpopularniji "Ideš? Idem!" i YouTube "Ratovi". Prije četiri godine je učestvovala u raspravi s Daliborom Matanićem o tome jesu li influenseri "bagra" koja sve dobija besplatno, a 2018. je izdala i knjigu "Planet Nika - Tajna mog uspjeha!" piše index.hr.

