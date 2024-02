Zvijezda serije "Sopranovi" zarađuje milione na Onlifensu: Imala sam deset dolara na računu

Glumica Drea de Mateo otkrila zašto se odlučila na objavljivanje provokativnih slika i snimka na platformi za odrasle

Zvijezda hit serije "Sopranovi" Drea de Mateo (52), već neko vrijeme objavljuje provokativne slike i snimke na Onlifensu. Nedavno je pozirala sa Karmen Elektrom za ovaj sajt za odrasle, a sada je otkrila i kako se odlučila da kao uspješna glumica prodaje intimu.

Drea je rekla da ju je kovid koštao glumačkih angažmana, zbog čega je završila sa 10 dolara na računu u banci. Glumice priznaje da je oklijevala da li da se skida za Onlifens, a onda i da je hipoteku za kuću otplatila za pet minuta i uspjela da pokrene privatni posao.

Priznala je da je zamalo izgubila kuću, a li i ostala bez novca da izdržava roditelje s demencijom.

"To nas je spasilo. Onlifens mi je spasio život, 100 odsto. Ne mogu da vjerujem da ovo govorim, ali tako je. Svako ko želi da me osudi ili ponizi, neka samo izvoli! Nadam se da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da mora da brine o dvoje male djece. To je spasilo naš dom, a osim toga, dao mi je novac da pokrenem firmu", rekla je glumica za Dejli Mejl.

