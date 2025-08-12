logo
Večeras vrhunac kiše meteora: Ne propustite nebeski spektakl na nebu

Autor Ilija Baošić
U noći između 12. i 13. avgusta nas očekuje maksimum meteorske kiše Perseidi.

Večeras vrhunac kiše meteora Perseidi Izvor: Shutterstock

Kiša meteora Perseidi, jedna od najlepših nebeskih pojava u godini, biće najvidljivija u noći između 12. i 13. avgusta.

U idealnim uslovima, tokom maksimuma može se vidjeti 50 do 100 meteora na sat, ali se ove godine očekuje 10 do 20 zbog jakog mjesečevog sjaja.

Maksimum Perseida stiže dok je Mjesec osvetljen 84%, pa će slabiji meteori ostati skriveni, dok će najsvjetliji - posebno oni koji ostavljaju duge tragove - ipak biti vidljivi uprkos mjesečevoj svjetlosti.

Prema prognozi, nebo će biti pretežno vedro tokom cijele noći, bez oblaka i padavina. Najbolje vrijeme za posmatranje biće pred zoru, između 2 i 4 sata ujutru, kada je sazvježđe Persej visoko na sjeveroistočnom nebu.

Za najbolji efekat, udaljite se od gradskih svjetala, izbjegavajte upotrebu telefona i dopustite očima 20 minuta da se prilagode na mrak.

Perseidi se smatraju najboljom kišom meteora u godini, a njeni meteori potiču od komete 109P/Swift-Tuttle. Ova meteorska kiša biće vidljiva na nebu sve do 23. avgusta.

