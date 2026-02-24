Građani imaju riječ: Predstavljen nacrt parcelacije budućeg auto-puta Banjaluka - Mliništa

U Mrkonjić Gradu danas je predstavljen Nacrt plana parcelacije za izgradnju auto-puta Banjaluka - Mliništa, za koji je u planerskom timu nadaju da će uskoro početi radovi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Rukovodilac planerskog tima Milan Tešanović rekao je Srni da su građanima predstavili i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu i da svi zainteresovani do 2. marta mogu da pogledaju plan, daju komentare, primjedbe ako nisu zadovoljni nekim od rješenja.

On je dodao da će na sve primjedbe biti odgovoreno, a opravdane će biti i uvažene.

Tešanović je rekao da su ovo prvi koraci izgradnje auto-puta, te izrazio nadu da će naredni koraci ići još brže.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Načelnik opštine Dragan Vođević naglasio je da je projekat konačno pokrenut sa mrtve tačke jer je veoma bitan za ovaj kraj Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, nakon izgradnje auto-puta biće mnogo bolja povezanost sa Banjalukom, ali i sa Evropom.

"Nadam se da će ovaj proces izgradnje auto-puta ići onako kako treba, korak po korak, ne treba sa ovim stvarima da se žuri. Znamo svi da neće biti nimalo jeftin, ali nadam se da će u narednim godinama početi izgradnja", rekao je Vođević.

On je zahvalio svima koji su donijeli odluku da se ovaj dio puta gradi, u čemu imaju punu podršku Opštinske uprave.

(Srna)