Pregovori o ukidanju rominga u EU: BiH mora da uskladi zakone sa evropskim direktivama

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da je ukidanje rominga u EU zemljama zapadnog Balkana konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje BiH Uniji.

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On je na današnjem onlajn sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku EU o pokretanju pregovora sa zemljama regiona o uključivanju regiona u režim (Roam Like at Home), koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u zemljama članicama EU bez dodatnih troškova rominga.

"Ovo je jedna od najopipljivijih koristi evropskih integracija za naše građane. Kada proces bude uspješno završen, građani BiH moći će koristiti mobilne telefone širom EU bez straha od visokih računa za roming", istakao je Forto.

Prema njegovim riječima, BiH mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

On je naveo da je ovo ministarstvo pripremilo nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija putem platforme "eKonsultacije", te dodao da je BiH time pokazala da želi da bude dio rješenja i da je spremna da ispuni obaveze koje su pred njom.

"Nadam se da će postojati dovoljno svijesti i odgovornosti da potrebne reforme sprovedemo bez odgađanja. Građani BiH ne smiju biti taoci sporih procedura kada je riječ o koristima koje već uživaju građani EU. Svaki korak koji nas približava ukidanju rominga sa EU istovremeno nas približava i članstvu", poručio je Forto.