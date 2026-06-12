logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pregovori o ukidanju rominga u EU: BiH mora da uskladi zakone sa evropskim direktivama

Pregovori o ukidanju rominga u EU: BiH mora da uskladi zakone sa evropskim direktivama

Autor Haris Krhalić
0

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da je ukidanje rominga u EU zemljama zapadnog Balkana konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje BiH Uniji.

roming eu Izvor: Shutterstock

On je na današnjem onlajn sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku EU o pokretanju pregovora sa zemljama regiona o uključivanju regiona u režim (Roam Like at Home), koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u zemljama članicama EU bez dodatnih troškova rominga.

"Ovo je jedna od najopipljivijih koristi evropskih integracija za naše građane. Kada proces bude uspješno završen, građani BiH moći će koristiti mobilne telefone širom EU bez straha od visokih računa za roming", istakao je Forto.

Prema njegovim riječima, BiH mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

On je naveo da je ovo ministarstvo pripremilo nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija putem platforme "eKonsultacije", te dodao da je BiH time pokazala da želi da bude dio rješenja i da je spremna da ispuni obaveze koje su pred njom.

"Nadam se da će postojati dovoljno svijesti i odgovornosti da potrebne reforme sprovedemo bez odgađanja. Građani BiH ne smiju biti taoci sporih procedura kada je riječ o koristima koje već uživaju građani EU. Svaki korak koji nas približava ukidanju rominga sa EU istovremeno nas približava i članstvu", poručio je Forto.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ