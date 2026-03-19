Tramp pokušava da smiri tenzije, Katar traži odgovore: "Nismo znali da će Izrael napasti gasna postrojenja"

Nakon što je Izrael pogodio polje Južni Pars, a Iran uzvratio udarom na Katar, Donald Tramp objavio je prekid napada na iransku gasnu infrastrukturu.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da Izrael više neće izvoditi napade na glavna iranska postrojenja za prirodni gas. Ova izjava dolazi kao pokušaj gašenja požara na Bliskom istoku, nakon što je izraelski udar na polje Južni Pars i silovita iranska odmazda po Kataru dovela svijet na rub totalnog energetskog rata.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo juče je izvelo istorijski napad na postrojenje za preradu prirodnog gasa na jugozapadu Irana. Ovo je prvi put da je Izrael direktno ciljao iransku gasnu infrastrukturu, koja je stub ekonomije te zemlje.

Iako je Tramp javno negirao umiješanost, izvori portala Axios tvrde suprotno:

Koordinacija: Izraelski zvaničnici navode da je napad bio u potpunosti koordinisan sa Bijelom kućom.

Odobrenje: Tvrdi se da je operacija izvedena uz direktno odobrenje Vašingtona, što baca novo svjetlo na Trampove objave.

Iran uzvratio udarom na Katar

Samo nekoliko sati nakon napada na Južni Pars, Iran je odgovorio sa dva raketna talasa na industrijski grad Ras Lafan u Kataru. Pogođena su ključna postrojenja za tečni prirodni gas (LNG). Kompanija QatarEnergy potvrdila je da je nastala opsežna materijalna šteta, ali da na sreću nema ljudskih žrtava.

Nakon prvih projektila koji su pali na Katar, zavladala je panika u Dohi. Katarski zvaničnici hitno su kontaktirali američkog izaslanika Stiva Vitkofa i komandu CENTCOM-a, tražeći odgovor na pitanje: Da li je Vašington znao da će Izrael napasti?

Vitkof je organizovao hitan telefonski razgovor između Donalda Trampa i katarskog emira kako bi se spriječilo dalje širenje sukoba na saveznike SAD u Zalivu.

Tramp: "Nismo znali za napad"

Sat vremena nakon drugog iranskog udara, Tramp se oglasio na svojoj mreži Truth Social. Pokušao je da distancira SAD od izraelske akcije:

„Izrael je silovito uzvratio napadom na iransko gasno polje, djelujući iz ljutnje. Sjedinjene Države nisu imale nikakva saznanja o tom konkretnom napadu, a Katar nije bio ni na koji način uključen“, objavio je Tramp.