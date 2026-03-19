Finska opet na vrhu: Devetu godinu zaredom najsrećnija zemlja svijeta, BiH na 47. mjestu

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svijetu, deveti put zaredom, Srbija se nalazi na 30, a BiH na 47. mjestu od ukupno 147 zemalja, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu.

Izvještaj o svjetskoj sreći, koji je objavio Centar, pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom svijeta.

Procjena uključuje faktore kao što su ekonomski učinak zemlje, zdravlje, osjećaj slobode, velikodušnost njenih ljudi i percepciju korupcije.

Kada je riječ o zemljama bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja svijeta, Crna Gora 60, Hrvatska 70, a Sjeverna Makedonija 82.

Srbija je zauzela 30. mjesto, što predstavlja najbolji plasman na listi najsrećnijih zemalja svijeta, a najbolje je rangirana po pitanju takozvane "društvene podrške", gdje zauzima osmo mjesto.

Druga zemlja na listi je Island, a slijede Danska, Kostarika i Švedska.

Među prvih deset su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.

Na dnu liste je Avganistan.

