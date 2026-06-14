Obilježene 83 godine od Bitke na Sutjesci: Sloboda plaćena životima hiljada boraca

Na obilježavanju 83 godine od Bitke na Sutjesci poručeno je da je upravo u dolini Sutjeske, žrtvom hiljada boraca, ispisana istorija borbe za slobodu.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Istorija Jugoslavije pisana je u dolini Sutjeske, gdje su hiljade hrabrih junaka iz svih krajeva nekadašnje države u natčovječanskoj bici u Drugom svjetskom ratu položili živote za najuzvišeniji ideal - ljudsku slobodu, poručeno je danas sa obilježavanja 83 godine od Bitke na Sutjesci.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je 1943. godine na Sutjesci vođena jedna od najslavnijih bitaka i pobjeda partizanske vojske u Drugom svjetskom ratu.

"I pored toga što su njemačke snage bile nadmoćne sa više od 120.000 elitnih jedinica, kojima su pomagale italijanske, ustaške, bugarske i druge kvinsliške formacije, naspram 22.000 partizanskih boraca, nisu uspjeli da slome otpor", podsjetio je Đokić.

On je ocijenio da je to poslalo zadivljujuću poruku, da osjećaj slobode, posvećenost slobodi, vjera u slobodu i odlučnost da se ona brani, mogu da nadjačaju i slome sve prepreke.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

"Ovo je prilika da odamo počast svima koji su ovdje dali živote, njih oko sedam i po hiljada. Mučeničkom smrću ovdje je umoren ogroman broj ranjenika, jer ovdje je bila glavna partizanska bolnica sa oko četiri hiljade ranjenika. Veličina njihove žrtve uvijek treba da nas opominje i nikada u nama ne smije nadvladati zaborav", poručio je Đokić.

Izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić naveo da su Srbi uvijek bili slobodarski narod i da su se borili za slobodu, ne samo svoju, nego svih naroda na ovim prostorima.

Član Predsjedništva SUBNOR-a Republike Srpske Rajko Ćapin istakao je da su div junaci sa Sutjeske, ne žaleći svoje živote, donijeli slobodu i mir.

Član Predsjedništva SUBNOR-a Srbije Bole Lukić rekao je da je u dolini Sutjeske i na okolnim planinama vođena strašna i natčovječanska bitka.

"Žrtve ne smiju biti zaboravljene, niti skrajnute. Istorija Jugoslavije je pisana u ovoj dolini i zbog toga dolazimo svake godine, odajemo dužnu poštu žrtvama i sjećamo se svih heroja koji su probili njemački obruč i na kraju 1945. godine donijeli slobodu našoj zemlji", istakao je Lukić.

Zoran Marinović iz Podgorice rekao je da svake godine iz Crne Gore u Dolinu heroja dolazi veliki broj poštovalaca partizanskog oslobodilačkog pokreta.

"Volio bih da što više mladih ljudi shvati koliko su naši preci bili hrabri, koliko su dali života da bismo imali slobodu", naglasio je Marinović.

Tomislav Ponjavić iz Užica izjavio je da nikada ne smije da izblijedi sjećanje na junake sa Sutjeske.

"Ovo je mjesto gdje svi treba da dođu da se poklone žrtvama, to je naša Sveta gora, tako to doživljavam. Imam veliko poštovanje prema svim junacima koji su pali za slobodu, bez obzira koje su vjere ili političke orjentacije", naveo je Ponjavić.