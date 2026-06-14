Predstavilo se 14 izlagača: U Mrkonjić Gradu otvoren Festival vina (FOTO)

Festival vina otvoren je večeras u Mrkonjić Gradu, a nastupilo je 14 izlagača iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Ognjen Vučenović, koji je sa Kulturnim centrom "Petar Kočić" organizator Festivala, naglasio je da svake godine imaju sve veći broj izlagača i posjetilaca, a ove godine su učešće uzele i dvije sirane.

Načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević podsjetio je da je mrkonjićki kraj prije stotinjak godina bio poznat po vinogradima, te se nada da će manifestacija ponovo podstaći nekoga da vrati ovu lokalnu zajednicu na vinsku mapu.

Vođević je zahvalio izlagačima koji su došli iz drugih gradova da predstave svoje proizvode, kao i organizatorima koji su se potrudili da događaj bude uspješno realizovan.

"Mrkonjić Grad sigurno prepoznaje kvalitetna i dobra alkoholna pića, među kojima je i vino. Nadam se da će ova manifestacija još dugo godina da živi kod nas", rekao je Vođević.

Pokrovitelj Festivala je opština Mrkonjić Grad.

(Srna)