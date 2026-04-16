Evropa i dalje u vrhu po proizvodnji vina: Koje zemlje najviše izvoze, a koje uvoze?

Evropska unija je i u 2024. godini potvrdila status jednog od najvažnijih svjetskih centara vinske industrije.

Te godine je proizvedeno procijenjenih 21,1 milijarda litara vina, a prednjačile su Italija sa 7,1 milijardu litara, Španija (5,4) i Francuska (5,3).

Značajna proizvodnja dolazi i iz Njemačke, Portugala, Rumunije, Grčke, Mađarske i Austrije.

Prema Eurostatovim podacima o prodaji, izvozu i uvozu, ukupna trgovina vinom (zbir izvoza i uvoza) pokazuje stabilne tokove, uz jasnu dominaciju najvećih članica EU.

Dok se tradicionalne vinske sile poput Francuske, Italije i Španije nalaze na vrhu izvozne ljestvice, zemlje poput Italije i Njemačke prednjače po vrijednosti uvoza, što pokazuje koliko je evropsko tržište međusobno povezano i dinamično.

Najveći izvoz ostvarila Francuska

Najveći izvozni rezultat u 2024. godini ostvarila je Francuska, sa čak 3,85 milijardi evra vrijednosti izvoza vina. Na vrhu se nalazi i ukupna kategorija EU-27, ali kada se posmatraju pojedinačne države, Francuska ostaje apsolutni lider.

Top 5 izvoznika vina u 2024: Francuska - 3,85 mlrd. €

Holandija - 67,1 mil. €

Belgija - 66,6 mil. €

Nemačka - 52,0 mil. €

Austrija - 39,7 mil. €

Ovi podaci jasno potvrđuju da se francuska vinska industrija i dalje izdvaja kao najjača evropska izvozna priča, dok zemlje poput Holandije i Belgije ostvaruju značajne izvozne vrijednosti djelimično i zahvaljujući trgovini, distribuciji i reizvozu.

S druge strane, najveći uvoznik bila je Italija, s gotovo 297,2 milijuna evra vrijednosti uvoza. Odmah iza nje slijedi Njemačka, dok su Belgija i Holandija takođe među vodećima.

Ovakav poredak pokazuje kako velike vinske zemlje poput Italije i Španije nisu samo izvozne velesile, nego i značajni uvoznici, najčešće zbog specifičnih vrsta vina, tržišnih potreba i jačanja ponude u trgovačkim lancima.

Top 5 uvoznika vina u 2024: Italija - 297,2 mil. €

Nemačka - 224,4 mil. €

Belgija - 172,7 mil. €

Holandija - 117,8 mil. €

Španija - 109,6 mil. €

Hrvatska: Stabilna prisutnost, ali još daleko od vodećih

Hrvatska se u 2024. godini nalazi u znatno manjem trgovinskom obujmu u odnosu na velike evropske igrače. Prema podacima, ostvarila je izvoza oko 2,95 mil. €, a uvoz oko 18,44 mil. €.

To znači da Hrvatska i dalje bilježi znatno veći uvoz od izvoza, što potvrđuje da domaće tržište velikim dijelom zavisi od uvoznih vina, dok izvozni potencijal i dalje ostaje ograničen.

BiH i Srbija: Trgovina vinom ostaje skromna

U poređenju sa državama EU, Bosna i Hercegovina i Srbija i dalje učestvuju u ukupnoj trgovini vinom, ali u znatno manjem obimu. Njihovi rezultati pokazuju da je međunarodna trgovina vinom u regionu i dalje ograničena, dok glavnina tržišta ostaje vezana za lokalnu potrošnju i regionalne kanale prodaje.

Uprkos izazovima poput klimatskih promjena, rasta troškova proizvodnje i promjena potrošačkih navika, Evropska unija ostaje ključni globalni lider u vinskoj industriji. Trgovinski podaci pokazuju snažnu aktivnost, a dominacija Francuske u izvozu potvrđuje da vina visoke dodate vrijednosti i dalje nose glavninu evropskog izvoznog uspjeha.

Istovremeno, visok uvoz u Italiji i Njemačkoj pokazuje da evropsko tržište vina ostaje izuzetno otvoreno i konkurentno, pri čemu se sve više traži raznovrsnost ponude, stabilan kvalitet i specijalizovani proizvodi.

(EUpravo zato/Agroklub)