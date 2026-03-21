Kardiološko istraživanje: Umjereno konzumiranje vina smanjuje rizik od kardiovaskularne smrti za 21 odsto

Studija sprovedena na 340.000 odraslih sugeriše da različita alkoholna pića ne donose isti rizik i da je vino u umjerenim količinama manje štetno po srce u poređenju sa pivom, jabukovačom i ostalim žestokim pićima.

Izvor: Virginija Vaidakaviciene / Panthermedia / Profimedia

Visok unos alkohola povezan je sa lošijim zdravstvenim ishodima bez obzira na vrstu pića, ali nova istraživanja pokazuju da su žestoka pića i pivo povezani sa većim rizikom od smrtnosti, dok vino donosi manji rizik.

LJudi koji umjereno piju vino imali su 21 odsto manji rizik od kardiovaskularne smrti, dok je čak i nizak unos drugih vrsta alkohola povezan sa devet odsto većim rizikom.

"Ovi rezultati dolaze iz opšte populacije, a kod određenih grupa pod visokim rizikom, kao što su lica sa hroničnim bolestima ili kardiovaskularnim stanjima, rizici bi mogli da budu još veći", rekao je Žangling Čen, glavni autor studije.

Rezultati, koji će biti predstavljeni na godišnjem skupu Američkog kardiološkog koledža, zasnovani su na podacima o više od 340.000 odraslih u Velikoj Britaniji u periodu između 2006. i 2022. godine.

Učesnici su bili grupisani prema unosu čistog alkohola u gramima dnevno i sedmično, a u prosjeku su praćeni više od 13 godina.

U poređenju sa onima koji nikada ne piju ili piju povremeno, oni koji su mnogo pili imali su 24 odsto veću vjerovatnoću da umru od bilo kog uzroka, 36 odsto veću vjerovatnoću da umru od raka i 14 odsto veću vjerovatnoću da umru od srčanih bolesti.