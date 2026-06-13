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Zvijer iz dubina Dunava kakva se ne pamti: Ribari upecali riječno čudovište od skoro 3 metra (Foto)

Zvijer iz dubina Dunava kakva se ne pamti: Ribari upecali riječno čudovište od skoro 3 metra (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ribari iz Varne postigli su nevjerovatan ribolovni uspjeh nakon što su u Dunavu ulovili džinovskog evropskog soma. Impresivni primjerak je dugačak 280 centimetara.

Ribari u Bugarskoj upecali soma dugog skoro 3 metra Izvor: Facebook/PrintScreen

Ribarski san grupe postao je stvarnost nakon teške borbe sa ogromnim predatorom.

Nakon oko 40 minuta borbe, ribari su uspjeli da izvuku soma do čamca i dokumentuju svoj ulov.

Nakon kratkog fotografisanja na obali, impresivna riba je nepovrijeđena vraćena u mutne vode Dunava, gdje će nastaviti svoj život. Stvarna težina ulovljenog soma ostaje nepoznata, jer riba nije mjerena. Međutim, prema procjenama očevidaca, vjerovatno prelazi 150 kilograma.

Prema ihtiološkim tabelama, evropski som dužine između 250 i 260 centimetara teži između 110 i 135 kilograma i star je preko 35 godina. To znači da je ulovljeni primjerak vjerovatno još stariji i teži.

Tokom borbe, som je više puta odmotavao skoro cijelu strunu sa kalema, što je stavilo na probu i opremu i vještine ribara.

Ulov se već smatra jednim od najimpresivnijih ribolovnih dostignuća na bugarskom dijelu reke Dunav posljednjih godina i sigurno će ostati nezaboravan trenutak za učesnike avanture.

(Mondo.rs)

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Tagovi

som Bugarska Dunav ribolov

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