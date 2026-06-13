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Ni TDI, ni HDI: Ovaj dizel motor se smatra najboljim

Ni TDI, ni HDI: Ovaj dizel motor se smatra najboljim

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Smatra se da je CDTI, proizvođača "Isuzu", najbolji dizel motor ikada napravljen.

Najbolji dizel motor za automobile Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/Mikki Orso/Toa55

Dizel motori se polako i postepeno izbacuju iz proizvodnje, prodaje i upotrebe širom Evrope, ali ih kod nas i dalje ima najviše na ulicama i putevima. Rasprave o najboljem dizel motoru su gotovo svakodnevne među muškom, a sve više i među ženskom populacijom, dok jedan poznati automehaničar po imenu Pedro tvrdi na svom "TikTok" nalogu da je CDTI, proizvođača "Isuzu", najbolji dizel motor ikada napravljen.

Mnogi vozači dizel motora se kunu u Volksvagenove TDI motore, drugi smatraju da je Fiatov JTD program idealan, dok treća grupa smatra da su francuski HDI motori najpouzdaniji zbog izuzetno male potrošnje i niskih troškova održavanja. Svi ovi motori dovedeni su skoro do savršenstva, ali ovaj automehaničar tvrdi da je CDTI najbolji dizel motor ikada, prenosi hrvatski "Jutarnji list".

Koji je najbolji dizel motor?  

Ovaj motor koristili su “Opel” i “Honda”, a čak i neki njemački automobili poput “BMW-a”. Riječ je o čuvenom 1,7 litarskom CDTI četvorocilindričnom motoru koji je razvijen krajem 1990-ih.

Blok je nastao u saradnji sa kompanijom "General motors", a proizvodio se u Poljskoj. Imao je skromnih 65 konjskih snaga u atmosferskim verzijama do 130 konjskih snaga u najmodernijim modelima.

Ugrađivao se u modele poput “korse”, “astre”, “merive” ili “zafire”. U jednoj “astri” je "izgurao" 270.000 kilometara bez ikakvih problema i servisa.

Nakon pređenih 270.000 kilometara, prema riječima ovog automehaničara, stanje motora bilo je skoro pa savršeno. Nije bilo problema u pogledu pouzdanosti ili performansi zbog čega se ovaj agregat smatra najboljim dizel motorom.

(Mondo.rs)  

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