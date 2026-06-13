Vojvođanska popara je savršen posni doručak od samo 4 sastojka, jednostavna i brza za pripremu. Otkrijte starinski recept koji će vas oduševiti.
Mnogi se vraćaju jednostavnim jelima koja su nekada bila nezaobilazan dio porodične trpeze. Jedno od njih je i vojvođanska popara. Skroman, ali izuzetno ukusan doručak koji se priprema od starog hljeba, malo crnog luka i nekoliko osnovnih začina koje gotovo svaka kuhinja već ima.
Ovaj starinski recept dokaz je da nije potrebno mnogo namirnica da biste napravili topao i zasitan obrok. Popara se priprema za svega nekoliko minuta, a posebno prija uz kiselu salatu ili šolju toplog čaja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 250 g starog hljeba
- 3 kašike ulja
- 1 mala glavica crnog luka
- malo mlake vode
- so po ukusu
- aleva paprika po ukusu
Priprema:
1. korak: Pripremite luk
Sitno isjeckajte crni luk, pa ga propržite na zagrijanom ulju dok ne postane staklast i blago zlatan.
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Vojvođanska popara po starinskom receptu: Savršen posni doručak od samo 4 sastojka
2. korak: Dodajte začine
Sklonite šerpu na trenutak sa jače vatre i umiješajte alevu papriku kako bi razvila punu aromu, vodeći računa da ne zagori.
3. korak: Dodajte hljeb
Stari hljeb isjecite na sitne kockice ili ga rukama izdrobite, pa ga ubacite u šerpu i kratko propržite zajedno sa lukom i začinima.
4. korak: Nalijte vodom
Posolite po ukusu, dolijte malo mlake vode tek toliko da hljeb upije tečnost, zatim poklopite i ostavite nekoliko minuta da se sve zajedno lagano ukuva.
5. korak: Poslužite
Kada popara postane mekana i lijepo povezana, odmah je poslužite dok je još topla.
Za najbolji ukus koristite hljeb star jedan do dva dana. Takav hljeb će upiti tečnost bez raspadanja, pa će popara imati ljepšu teksturu i zadržati sitne komadiće umjesto da se pretvori u kašu.