Pileći uštipci sa sirom: Neverovatno mekani i sočni, a gotovi su za samo pola sata

Pripremite sočne pileće uštipke sa sirom za samo pola sata. Ovaj jednostavan recept je savršen za brz ručak ili večeru.

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Kada vam ponestane ideja za brz i ukusan ručak ili večeru, napravite pileće uštipke. Prave se od jednostavnih sastojaka, a zahvaljujući dodatku sira i pavlake ostaju izuzetno sočni i mekani.

Poslužite ih uz sezonsku salatu, pomfrit, pire krompir ili omiljeni sos i dobićete obrok kojem će se obradovati i odrasli i djeca.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme prženja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g pilećeg filea

1 jaje

1 kašika pavlake

2 kašike brašna

80–100 g tvrdog sira

svjež peršun ili mirođija po želji

so i mljeveni crni biber po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Sjeckanje

Pileći file operite, osušite papirnim ubrusom i isjecite na vrlo sitne kockice. Sir izrendajte na krupnije rende, a peršun ili mirođiju sitno iseckajte. U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno priprema svaki komad pilećeg mesa.

2. korak: Miješanje

U većoj posudi sjedinite sjeckanu piletinu, jaje, pavlaku, brašno i rendani sir. Dodajte so, biber i sjeckano začinsko bilje po želji. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu koja će biti dovoljno gusta da može da se spušta kašikom u tiganj.

Dodatni savjet: Birajte sir koji se dobro topi, poput kačkavalja ili gaude, jer će uštipcima dati puniji ukus i mekanu sredinu.

3. korak: Prženje

U većem tiganju zagrijte pročišćeni puter ili ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom spuštajte manje gomilice smese i blago ih poravnajte. Pržite uštipke po 3 do 4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu.

4. korak: Serviranje

Gotove uštipke izvadite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće. Poslužite ih tople uz salatu, pečeni krompir, pire ili omiljeni sos.