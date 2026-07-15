Pripremite sočne pileće uštipke sa sirom za samo pola sata. Ovaj jednostavan recept je savršen za brz ručak ili večeru.
Kada vam ponestane ideja za brz i ukusan ručak ili večeru, napravite pileće uštipke. Prave se od jednostavnih sastojaka, a zahvaljujući dodatku sira i pavlake ostaju izuzetno sočni i mekani.
Poslužite ih uz sezonsku salatu, pomfrit, pire krompir ili omiljeni sos i dobićete obrok kojem će se obradovati i odrasli i djeca.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme prženja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g pilećeg filea
- 1 jaje
- 1 kašika pavlake
- 2 kašike brašna
- 80–100 g tvrdog sira
- svjež peršun ili mirođija po želji
- so i mljeveni crni biber po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Sjeckanje
Pileći file operite, osušite papirnim ubrusom i isjecite na vrlo sitne kockice. Sir izrendajte na krupnije rende, a peršun ili mirođiju sitno iseckajte. U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno priprema svaki komad pilećeg mesa.
Pileći uštipci sa sirom: Neverovatno mekani i sočni, a gotovi su za samo pola sata
2. korak: Miješanje
U većoj posudi sjedinite sjeckanu piletinu, jaje, pavlaku, brašno i rendani sir. Dodajte so, biber i sjeckano začinsko bilje po želji. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu koja će biti dovoljno gusta da može da se spušta kašikom u tiganj.
Birajte sir koji se dobro topi, poput kačkavalja ili gaude, jer će uštipcima dati puniji ukus i mekanu sredinu.
3. korak: Prženje
U većem tiganju zagrijte pročišćeni puter ili ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom spuštajte manje gomilice smese i blago ih poravnajte. Pržite uštipke po 3 do 4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu.
4. korak: Serviranje
Gotove uštipke izvadite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće. Poslužite ih tople uz salatu, pečeni krompir, pire ili omiljeni sos.