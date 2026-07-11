Najjednostavnija musaka sa tikvicama i sirom: Idealan ljetnji ručak od nekoliko jeftinih sastojaka

Pripremite jednostavnu musaku sa tikvicama i sirom za savršen ljetnji ručak. Ovaj recept zahtijeva samo nekoliko jeftinih sastojaka.

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Ako tražite ukusan, zasitan i jeftin ručak, musaka sa tikvicama i sirom je pravi izbor.

Budući da ne sadrži meso, priprema je znatno povoljnija od klasične musake, a zahvaljujući sezonskim tikvicama i kremastom nadjevu od sira, ni po čemu ne zaostaje za tradicionalnom verzijom.

Zapečena korica i sočna unutrašnjost čine je savršenim letnjim jelom koje će se sigurno često naći na vašoj trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 6 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

3-4 srednje tikvice

600 g bijelog sira

180 g pavlake

5 jaja

1 prašak za pecivo

ulje za prženje

brašno po potrebi

so i biber po ukusu

rendani sir, po želji

Priprema:

1. korak: Pripremite tikvice

Tikvice operite, po želji ih oljuštite i isecite po dužini na tanke listove. Posolite ih i ostavite oko 15 minuta da puste višak vode, a zatim ih obrišite papirnim ubrusom.

2. korak: Kratko ih propržite

Svaku krišku uvaljajte u brašno i kratko pržite na zagrijanom ulju, tek toliko da dobije blagu zlatnu boju. Izvadite ih na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće.

3. korak: Napravite fil

U većoj posudi izmrvite sir, dodajte jaja, pavlaku i prašak za pecivo. Pobiberite po ukusu i dobro sjedinite sastojke. Ako je sir manje slan, po potrebi dodajte malo soli.

4. korak: Ređajte musaku

Tepsiju premažite uljem. Na dno poređajte prvi sloj tikvica, premažite dijelom fila od sira, pa nastavite da ređate na isti način dok ne potrošite sav materijal. Završni sloj treba da bude fil od sira i jaja. Po želji pred kraj pečenja dodajte i malo rendanog tvrdog sira.

Bonus savjet: U fil možete dodati malo sitno seckanog peršuna, mirođije ili mladog luka za ljepšu aromu.

5. korak: Ispecite

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatnu boju i fil se potpuno ne stegne.