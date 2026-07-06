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Ledene kocke sa kajsijama su hit ovog ljeta: Kolač koji rashlađuje i mami na još jedno parče

Ledene kocke sa kajsijama su hit ovog ljeta: Kolač koji rashlađuje i mami na još jedno parče

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Ove ledene kocke sa kajsijama ne zahtijevaju pečenje i idealne su za tople dane. Pripremite lagani kolač koji će vas rashladiti.

Ledene kocke sa kajsijama Izvor: Shutterstock

Kada stignu mirisne i sočne kajsije, pravo je vrijeme da ih pretvorite u lagani ljetnji desert. Ove ledene kocke sa kajsijama ne zahtijevaju ni brašno ni jaja, ne peku se i uspijevaju čak i onima koji nemaju mnogo iskustva u pripremi kolača.

Spoj nježne podloge od griza, kremastog fila i svježeg voća daje poslasticu koja je idealna za tople dane.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: kolač bez pečenja

Porcije/Količina: 12-16 kocki

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za podlogu:

  • 1 l mlijeka
  • 200 g griza
  • 150 g šećera
  • 100 g bijele čokolade
  • 1 kesica vanilin šećera

  • Za fil:

  • 500 ml mlijeka
  • 150 g šećera
  • 2 pudinga od vanile
  • 2 kesice vanilin šećera
  • 400 ml slatke pavlake
  • 400 g svježih kajsija

Priprema:

1. korak: Priprema podloge

U šerpu sipajte mlijeko, dodajte šećer i griz, pa kuvajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Pred kraj umjiešajte bijelu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dobijenu smjesu rasporedite u odgovarajuću tepsiju i ostavite da se prohladi.

Bonus savjet:

Za intenzivniji ukus voća, u fil možete dodati malo domaćeg džema od kajsija.

2. korak: Kuvanje pudinga

U posebnoj posudi skuvajte puding od vanile sa mlijekom i šećerom prema uputstvu, pa ga ostavite da se potpuno ohladi.

3. korak: Mućenje slatke pavlake

Umutite slatku pavlaku u čvrst krem, zatim je sjedinite sa ohlađenim pudingom. 

4. korak: Kajsije

Kajsije operite, odstranite koštice i isijecite na sitnije komade. Umiješajte ih u pripremljeni fil.

5. korak: Filovanje

Fil ravnomjerno rasporedite preko podloge od griza. Kolač stavite u frižider i ostavite najmanje dva sata da se dobro stegne.

6. korak: Služenje

Ohlađen kolač isijecite na kocke i po želji ukrasite kriškama svježih kajsija prije služenja.

(Glossy/StvarUkusa)

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