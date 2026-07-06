Ledene kocke sa kajsijama su hit ovog ljeta: Kolač koji rashlađuje i mami na još jedno parče

Ove ledene kocke sa kajsijama ne zahtijevaju pečenje i idealne su za tople dane. Pripremite lagani kolač koji će vas rashladiti.
Kada stignu mirisne i sočne kajsije, pravo je vrijeme da ih pretvorite u lagani ljetnji desert. Ove ledene kocke sa kajsijama ne zahtijevaju ni brašno ni jaja, ne peku se i uspijevaju čak i onima koji nemaju mnogo iskustva u pripremi kolača.
Spoj nježne podloge od griza, kremastog fila i svježeg voća daje poslasticu koja je idealna za tople dane.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač bez pečenja
Porcije/Količina: 12-16 kocki
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za podlogu:
- 1 l mlijeka
- 200 g griza
- 150 g šećera
- 100 g bijele čokolade
- 1 kesica vanilin šećera
Za fil:
- 500 ml mlijeka
- 150 g šećera
- 2 pudinga od vanile
- 2 kesice vanilin šećera
- 400 ml slatke pavlake
- 400 g svježih kajsija
Priprema:
1. korak: Priprema podloge
U šerpu sipajte mlijeko, dodajte šećer i griz, pa kuvajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Pred kraj umjiešajte bijelu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dobijenu smjesu rasporedite u odgovarajuću tepsiju i ostavite da se prohladi.
Za intenzivniji ukus voća, u fil možete dodati malo domaćeg džema od kajsija.
2. korak: Kuvanje pudinga
U posebnoj posudi skuvajte puding od vanile sa mlijekom i šećerom prema uputstvu, pa ga ostavite da se potpuno ohladi.
3. korak: Mućenje slatke pavlake
Umutite slatku pavlaku u čvrst krem, zatim je sjedinite sa ohlađenim pudingom.
4. korak: Kajsije
Kajsije operite, odstranite koštice i isijecite na sitnije komade. Umiješajte ih u pripremljeni fil.
5. korak: Filovanje
Fil ravnomjerno rasporedite preko podloge od griza. Kolač stavite u frižider i ostavite najmanje dva sata da se dobro stegne.
6. korak: Služenje
Ohlađen kolač isijecite na kocke i po želji ukrasite kriškama svježih kajsija prije služenja.
(Glossy/StvarUkusa)