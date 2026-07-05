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Ljetna obrok salata s piletinom i breskvama: Gotova za 20 minuta, a ukus je fantastičan

Ljetna obrok salata s piletinom i breskvama: Gotova za 20 minuta, a ukus je fantastičan

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Napravite laganu i zasitnu ljetnu salatu s piletinom, breskvama i feta sirom. Jednostavan obrok gotov za samo 20 minuta idealan je za vrele dane.

Brzi ljetni ručak bez mnogo kuvanja: Sočna salata s piletinom i breskvama Izvor: MONDO/AI Generated

Kada temperature porastu, malo ko želi da provodi sate pored šporeta. Ova lagana, sočna i zasitna salata kombinuje piletinu, slatke breskve, slani feta sir i osvježavajući preliv, a može da posluži kao kompletan ručak ili večera.

Posebno je praktična jer je gotova za dvadesetak minuta, a sastojke možete prilagoditi onome što već imate u frižideru.

Sastojci:

  • 400 grama pilećeg filea
  • 2 zrele, ali čvrste breskve
  • 150 grama feta sira
  • 150 grama rukole ili miješane zelene salate
  • 1 manji krastavac
  • šaka oraha ili badema
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so i biber

Za preliv:

  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika limunovog soka
  • 1 kašičica meda
  • 1 kašičica senfa
  • malo soli i bibera

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Priprema:

Pileći file isijecite na tanje komade, posolite, pobiberite i premažite sa malo maslinovog ulja. Ispecite ga na dobro zagrijanoj tavi nekoliko minuta sa svake strane, dok ne bude potpuno pečen, a zatim ostavite da kratko odmori i isijecite na trakice.

Breskve isijecite na kriške. Ako želite intenzivniji ukus, možete ih kratko zapeći u istoj tavi u kojoj se pekla piletina.

U veću zdjelu stavite rukolu ili drugu zelenu salatu, dodajte krastavac isječen na tanke kolutove, breskve, piletinu i izmrvljeni feta sir. Pospite orasima ili bademima.

U manjoj posudi pomiješajte maslinovo ulje, limunov sok, med, senf, so i biber. Prelijte salatu neposredno prije serviranja i lagano promiješajte.

Salatu poslužite odmah, uz prepečeni hljeb ili hladnu limunadu.

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Tagovi

recept Mondo kuhinja salata piletina

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