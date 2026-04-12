Kremasta salata sa piletinom i prazilukom: Najbolji način da iskoristite višak uskršnjih jaja

Autor Vesna Kerkez
Iskoristite višak kuvanih jaja od Uskrsa i napravite ovu kremastu salatu sa piletinom i prazilukom.

recept za salatu s piletinom i jajima Izvor: Shutterstock

Nakon Uskrsa često mnogi od nas završe sa viškom kuvanih jaja, ali bez ideje kako da ih iskoristimo na ukusan i kreativan način.

Upravo tada na scenu stupa ova kremasta salata sa piletinom, spoj jednostavnih sastojaka koji zajedno daju bogat, zasitan i savršeno izbalansiran obrok. Super kombinacija mekanih jaja, sočne začinjene piletine i aromatičnog sira.

Ono što ovu salatu izdvaja jeste njena svestranost – može biti lagan ručak, večera ili čak namaz uz svjež hljeb. Uz dodatak dresinga, svaki zalogaj je kremast, pun ukusa i idealan za dane kada želite nešto brzo, a zasitno.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrieme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvajnja/hlađenja: oko 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za salatu:

  • 250 g pilećeg filea
  • 4-5 kuvanih jaja
  • 80 g tvrdog sira
  • pola praziluka
  • 1 manja glavica crvenog luka
  • ulje za prženje
  • so i biber po ukusu
  • pola kašičice majčine dušice
  • pola kašičice slatke mljevene paprike
  • pola kašičice dimljene paprike
  • pola kašičice granuliranog bijelog luka
  • pola kašičice sušenog crnog luka

  • Za dresing:

  • 3 kašike majoneza
  • 1 kašika senfa
  • 1 kašičica limunovog soka
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Pileće meso isjecite na sitne kockice, posolite, pobiberite i začinite svim navedenim začinima. Na zagrijanom ulju propržite meso dok ne dobije zlatnu boju, zatim ga ostavite da se ohladi. 

U galeriji ispod pogledajte kako se pravilno priprema svinjsko meso.

2. korak: Sjeckanje

Jaja oljuštite i isjeckajte na kockice. Sir i crveni luk takođe isjeckajte na sitne komade, a praziluk isjecite na tanke kolutove. U većoj posudi ih pomiješajte.

Ako želite da ublažite ukus luka,

pre ubacivanja u salatu ubacite ga u posudu sa ledenom vodom na 5-10 minuta.

3. korak: Priprema dresinga

U posebnoj činiji pripremite dresing tako što ćete pomiješati majonez, senf i limunov sok. Posolite i pobiberite po ukusu.

4. korak: Mešanje

Prelijte dresing preko salate i lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno povezali.

5. korak: Hlađenje

Ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine, a zatim poslužite uz svjež hljeb ili kao samostalan obrok.

Pročitajte još

