Kremasta salata sa piletinom i prazilukom: Najbolji način da iskoristite višak uskršnjih jaja

Iskoristite višak kuvanih jaja od Uskrsa i napravite ovu kremastu salatu sa piletinom i prazilukom.
Nakon Uskrsa često mnogi od nas završe sa viškom kuvanih jaja, ali bez ideje kako da ih iskoristimo na ukusan i kreativan način.
Upravo tada na scenu stupa ova kremasta salata sa piletinom, spoj jednostavnih sastojaka koji zajedno daju bogat, zasitan i savršeno izbalansiran obrok. Super kombinacija mekanih jaja, sočne začinjene piletine i aromatičnog sira.
Ono što ovu salatu izdvaja jeste njena svestranost – može biti lagan ručak, večera ili čak namaz uz svjež hljeb. Uz dodatak dresinga, svaki zalogaj je kremast, pun ukusa i idealan za dane kada želite nešto brzo, a zasitno.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Vrieme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme kuvajnja/hlađenja: oko 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za salatu:
- 250 g pilećeg filea
- 4-5 kuvanih jaja
- 80 g tvrdog sira
- pola praziluka
- 1 manja glavica crvenog luka
- ulje za prženje
- so i biber po ukusu
- pola kašičice majčine dušice
- pola kašičice slatke mljevene paprike
- pola kašičice dimljene paprike
- pola kašičice granuliranog bijelog luka
- pola kašičice sušenog crnog luka
Za dresing:
- 3 kašike majoneza
- 1 kašika senfa
- 1 kašičica limunovog soka
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Pileće meso isjecite na sitne kockice, posolite, pobiberite i začinite svim navedenim začinima. Na zagrijanom ulju propržite meso dok ne dobije zlatnu boju, zatim ga ostavite da se ohladi.
2. korak: Sjeckanje
Jaja oljuštite i isjeckajte na kockice. Sir i crveni luk takođe isjeckajte na sitne komade, a praziluk isjecite na tanke kolutove. U većoj posudi ih pomiješajte.
pre ubacivanja u salatu ubacite ga u posudu sa ledenom vodom na 5-10 minuta.
3. korak: Priprema dresinga
U posebnoj činiji pripremite dresing tako što ćete pomiješati majonez, senf i limunov sok. Posolite i pobiberite po ukusu.
4. korak: Mešanje
Prelijte dresing preko salate i lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno povezali.
5. korak: Hlađenje
Ostavite salatu u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine, a zatim poslužite uz svjež hljeb ili kao samostalan obrok.