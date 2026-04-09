Starinska riblja čorba po provjerenom receptu alasa: Tajna je u dobroj zapršci

Otkrijte kako da napravite riblju čorbu po receptu alasa. Uz nekoliko ključnih sastojaka i dobru zapršku, uživaćete u bogatom ukusu.

Riblja čorba kakvu su nekada spremali stari alasi ima poseban, pun ukus koji se ne zaboravlja lako. Bez komplikovanih tehnika, ali uz nekoliko važnih koraka i strpljenje, dobija se jelo koje grije i tijelo i dušu.

Tajna nije samo u izboru ribe, već i u načinu pripreme – posebno u dobroj zapršci koja daje gustinu i dubinu ukusa. Ova čorba je pravi primjer kako od jednostavnih sastojaka može napraviti bogato i aromatično jelo, idealno za porodični ručak ili okupljanje sa prijateljima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1,5 kg rečne ribe po izboru

2 šargarepe

2 veze peršuna

1 stabljika celera

3 čena bijelog luka

3 glavice crnog luka

1–2 lovorova lista

4 kašike slatke začinske paprike

1–1,5 kašika brašna

550 ml soka od paradajza

1 kašika tucane paprike

so i biber po ukusu

malo ulja

Priprema:

1. korak: Kuvanje ribe i povrća

Očišćenu ribu stavite u veću šerpu, prelijte vodom da ogrezne, pa dodajte so, biber, lovorov list, jedan isjeckan crni luk, bijeli luk i celer. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok ne provri, zatim još 10–15 minuta. Nakon toga procjedite čorbu, a tečnost sačuvajte.

2. korak: Dinstanje

U istoj šerpi zagrijte malo ulja, pa dodajte sitno sjeckan preostali crni luk, šargarepu i peršun. Dinstajte uz povremeno dodavanje sačuvane riblje supe kako bi povrće omekšalo i razvilo pun ukus.

3. korak: Zaprška

Pred kraj dinstanja dodajte slatku papriku i brašno koje ste prethodno razmutili sa malo riblje supe, kako biste dobili zapršku. Sklonite sa jake vatre i sipajte sok od paradajza, pa sve dobro sjedinite.

4. korak: Dodavanje ribe

Izgnječite kuvanu ribu viljuškom i vratite je u šerpu. Po potrebi dodajte još sačuvane tečnosti da dobijete željenu gustinu.

Kombinujte više vrsta ribe Najbolji ukus dobićete kada koristite nekoliko vrsta rečne ribe (npr. šaran, som, štuka). Tako čorba je bogatija i punija.

5. korak: Začini

Dodajte tucanu papriku, promješajte i kratko prokuvajte. Po potrebi dodatno začinite solju i biberom.

6. korak: Služenje

Poslužite toplo, uz svjež peršun po želji.