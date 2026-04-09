Starinska riblja čorba po provjerenom receptu alasa: Tajna je u dobroj zapršci

Riblja čorba kakvu su nekada spremali stari alasi ima poseban, pun ukus koji se ne zaboravlja lako. Bez komplikovanih tehnika, ali uz nekoliko važnih koraka i strpljenje, dobija se jelo koje grije i tijelo i dušu.
Tajna nije samo u izboru ribe, već i u načinu pripreme – posebno u dobroj zapršci koja daje gustinu i dubinu ukusa. Ova čorba je pravi primjer kako od jednostavnih sastojaka može napraviti bogato i aromatično jelo, idealno za porodični ručak ili okupljanje sa prijateljima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme kuvanja: oko 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1,5 kg rečne ribe po izboru
- 2 šargarepe
- 2 veze peršuna
- 1 stabljika celera
- 3 čena bijelog luka
- 3 glavice crnog luka
- 1–2 lovorova lista
- 4 kašike slatke začinske paprike
- 1–1,5 kašika brašna
- 550 ml soka od paradajza
- 1 kašika tucane paprike
- so i biber po ukusu
- malo ulja
Priprema:
1. korak: Kuvanje ribe i povrća
Očišćenu ribu stavite u veću šerpu, prelijte vodom da ogrezne, pa dodajte so, biber, lovorov list, jedan isjeckan crni luk, bijeli luk i celer. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok ne provri, zatim još 10–15 minuta. Nakon toga procjedite čorbu, a tečnost sačuvajte.
2. korak: Dinstanje
U istoj šerpi zagrijte malo ulja, pa dodajte sitno sjeckan preostali crni luk, šargarepu i peršun. Dinstajte uz povremeno dodavanje sačuvane riblje supe kako bi povrće omekšalo i razvilo pun ukus.
3. korak: Zaprška
Pred kraj dinstanja dodajte slatku papriku i brašno koje ste prethodno razmutili sa malo riblje supe, kako biste dobili zapršku. Sklonite sa jake vatre i sipajte sok od paradajza, pa sve dobro sjedinite.
4. korak: Dodavanje ribe
Izgnječite kuvanu ribu viljuškom i vratite je u šerpu. Po potrebi dodajte još sačuvane tečnosti da dobijete željenu gustinu.
Najbolji ukus dobićete kada koristite nekoliko vrsta rečne ribe (npr. šaran, som, štuka). Tako čorba je bogatija i punija.
5. korak: Začini
Dodajte tucanu papriku, promješajte i kratko prokuvajte. Po potrebi dodatno začinite solju i biberom.
6. korak: Služenje
Poslužite toplo, uz svjež peršun po želji.