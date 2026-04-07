Sarmice od zelja po receptu iz bakine sveske: Idealne su uz mileram i parče domaćeg hljeba

Evo kako da napravite sarmice od zelja koje se savršeno slažu uz mileram i domaći hljeb, po bakinom receptu.
Proljeće je konačno stiglo, što znači da su pijace preplavljene su svježim zelenišem, od spanaća, blitve i mladog luka, do raznovrsne salate i, što je najvažnije, zelja. Upravo od njega nastaju ove lagane, aromatične sarmice koje su mnogo nježnije za stomak u odnosu na klasične sa kiselim kupusom.
Zelje daje sarmicama blagu slatkoću, a kada se pažljivo blanšira i upotrebi za obmotavanje sočnog fila od mesa i pirinča, rezultat je mekano, aromatično i sočno jelo koje se lako vari. Savršeno se slažu sa mileramom, pavlakom ili svježim hljebom, a miris koji se širi iz rerne privućiće članove porodice i goste da odmah sjednu za sto.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Glavno jelo
Porcije/Količina: 4-6
Vreme pripreme: 45 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 2 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za sarme:
- 2 veće veze zelja
- prstohvat soli
- nekoliko kapi sirćeta
Za fil:
- 450-500 g miješanog mljevenog mesa
- 2 srednje glavice crnog luka
- 1 veća šargarepa
- 1 kafena šolja pirinča (180 ml)
- 2 kašičice soli
- biber i aleva paprika po ukusu
- 4–5 kašika ulja
- svježi iseckani peršun
Za zapršku:
- 3 kašike ulja
- 1 kašika brašna
- 1 ravna kašika aleve paprike
- 400 ml vode
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema i blanširanje zelja
Operite listove zelja i uklonite zadebljani dio. U veću šerpu sipajte vodu, dodajte so i malo sirćeta, pa prokuvajte. Listove provucite kroz ključalu vodu, samo da omekšaju, zatim ih stavite u hladu vodu da zaustavite kuvanje i ostavite da se ocijede.
2. korak: Priprema fila
U zagrijanom ulju propržiti sitno seckani crni luk i rendanu šargarepu minut-dva. Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Dinstajte dok ne promijeni boju, pa dodajte alevu papriku i opran pirinač, promiješajte i ostavite da se fil prohladi.
Sarmice od zelja po receptu iz bakine sveske: Idealne su uz mileram i parče domaćeg hljeba
3. korak: Formiranje sarmica
Na sredinu lista stavite fil, preklopiti bočne strane, zatim prednji dio i zamotajte sarmicu. Poređajte ih u podmazani dublji pleh.
4. korak: Priprema zaprške
Na zagrijanom ulju propržite brašno, pa dodajte alevu papriku, promiješajte i nalijte vrelom vodom. Prokuvajte da se sastojci sjedine i začinite po ukusu.
Pri stavljanju u pleh, sarmice ređajte u istom pravcu, tako da izgledaju uredno. Na vrhu možete poređati par listova zelja kako ne bi previše potamnele.
5. korak: Pečenje sarmica
Sarmice prelijte pripremljenom zaprškom, pokrijte aluminijumskom folijom i staviti u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Kada tečnost provri, smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite oko 1 sat. Poslužiti tople uz mileram i domaći hljeb.