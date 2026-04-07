Sarmice od zelja po receptu iz bakine sveske: Idealne su uz mileram i parče domaćeg hljeba

Evo kako da napravite sarmice od zelja koje se savršeno slažu uz mileram i domaći hljeb, po bakinom receptu.

Proljeće je konačno stiglo, što znači da su pijace preplavljene su svježim zelenišem, od spanaća, blitve i mladog luka, do raznovrsne salate i, što je najvažnije, zelja. Upravo od njega nastaju ove lagane, aromatične sarmice koje su mnogo nježnije za stomak u odnosu na klasične sa kiselim kupusom.

Zelje daje sarmicama blagu slatkoću, a kada se pažljivo blanšira i upotrebi za obmotavanje sočnog fila od mesa i pirinča, rezultat je mekano, aromatično i sočno jelo koje se lako vari. Savršeno se slažu sa mileramom, pavlakom ili svježim hljebom, a miris koji se širi iz rerne privućiće članove porodice i goste da odmah sjednu za sto.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Glavno jelo

Porcije/Količina: 4-6

Vreme pripreme: 45 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za sarme:

2 veće veze zelja

prstohvat soli

nekoliko kapi sirćeta

Za fil:

450-500 g miješanog mljevenog mesa

2 srednje glavice crnog luka

1 veća šargarepa

1 kafena šolja pirinča (180 ml)

2 kašičice soli

biber i aleva paprika po ukusu

4–5 kašika ulja

svježi iseckani peršun

Za zapršku:

3 kašike ulja

1 kašika brašna

1 ravna kašika aleve paprike

400 ml vode

so po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema i blanširanje zelja

Operite listove zelja i uklonite zadebljani dio. U veću šerpu sipajte vodu, dodajte so i malo sirćeta, pa prokuvajte. Listove provucite kroz ključalu vodu, samo da omekšaju, zatim ih stavite u hladu vodu da zaustavite kuvanje i ostavite da se ocijede.

2. korak: Priprema fila

U zagrijanom ulju propržiti sitno seckani crni luk i rendanu šargarepu minut-dva. Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Dinstajte dok ne promijeni boju, pa dodajte alevu papriku i opran pirinač, promiješajte i ostavite da se fil prohladi.

3. korak: Formiranje sarmica

Na sredinu lista stavite fil, preklopiti bočne strane, zatim prednji dio i zamotajte sarmicu. Poređajte ih u podmazani dublji pleh.

4. korak: Priprema zaprške

Na zagrijanom ulju propržite brašno, pa dodajte alevu papriku, promiješajte i nalijte vrelom vodom. Prokuvajte da se sastojci sjedine i začinite po ukusu.

Dodatni savjet: Pri stavljanju u pleh, sarmice ređajte u istom pravcu, tako da izgledaju uredno. Na vrhu možete poređati par listova zelja kako ne bi previše potamnele.

5. korak: Pečenje sarmica

Sarmice prelijte pripremljenom zaprškom, pokrijte aluminijumskom folijom i staviti u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Kada tečnost provri, smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite oko 1 sat. Poslužiti tople uz mileram i domaći hljeb.