Pileće faširane šnicle na francuski način: Pravićete ih makar jednom nedjeljno

Isprobajte francuski recept za pileće faširane šnicle koje su toliko dobro da ćete ih praviti makar jednom nedjeljno.

Zaboravite klasične faširane šnicle, ova verzija pravi se gotovo usput – bez mljevenja, bez oblikovanja na dasci, samo nekoliko sastojaka u činiji i kašika pravo u tiganj.

Sitno sjeckano pileće meso, povezano jajima i sirom, pretvara se u mekane, sočne zalogaje sa blagom zlatnom koricom.

Ukus je pun, ali ne i težak, a priprema toliko jednostavna da ćete ovaj recept uvrstiti u svoju redovnu rotaciju.

Osnovne informacije

Kuhinja: francuska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g pilećeg filea

50 g sira

3 jaja

1 puna kašika majoneza ili pavlake

1 puna kašika brašna

so i crni biber po ukusu

sušeni ili svježi bijeli luk po ukusu

paprika po ukusu

ulje za prženje

1. korak: Priprema mesa

Pileći file isjeckajte na sitne kockice, a sir izrendajte na sitno rende.

2. korak: Priprema smjese

U većoj posudi pomiješajte piletinu, sir i umućena jaja. Dodajte majonez ili pavlaku i dobro sjedinite. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite.

3. korak: Začinjavanje

Dodajte brašno, so, biber, papriku i bijeli luk po ukusu, pa sve još jednom dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Ostavite smjesu da odstoji: 10–15 minuta u frižideru pomoći će da se sastojci povežu i lakše oblikuju.

4. korak: Oblikovanje

Zagrijte ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Kašikom vadite smjesu i formirajte šnicle direktno u tiganju.

5. korak: Prženje

Pržite nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu hrskave spolja, a sočne iznutra.

(Stvar ukusa/Mondo)