Kremasta krompir salata na mediteranski način: Najljepši prilog uz pečenu ribu ili meso

Evo kako da napravite najljepši prilog uz pečenu ribu ili meso, uz ovaj recept za krompir salatu na mediteranski način.
Krompir salata je nezaobilazan dio domaće trpeze, ali ova mediteranska verzija donosi laganiju i osvježavajuću promjenu.
Kremasti preliv od grčkog jogurta, maslinovog ulja i bijelog luka daje pun ukus bez težine, dok svježe povrće i začini unose dodatnu svježinu u svaki zalogaj.
Odlično se slaže uz pečenu ribu, ali jednako dobro prati i roštilj, piletinu ili druga jela od mesa. Može da posluži kao prilog za ručak, ali i kao lagan obrok kada želite nešto jednostavno, a ukusno.
Osnovne informacije
Kuhinja: mediteranska
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg mladog krompira
- 400 g grčkog jogurta
- 2 čena bijelog luka
- 60 ml maslinovog ulja
- 3 kašike sirćeta
- 2 kašičice suvog origana
- so i svježe mljeveni biber po ukusu
- 3 mlada luka
- 1 zelena paprika
- 1/3 glavice crnog luka
- 3 kašike sveže mirođije
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Krompir dobro operite, prepolovite i kuvajte u posoljenoj vodi oko 25–30 minuta, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Ocijedite ga i ostavite da se kratko prohladi.
2. korak: Priprema preliva
U većoj činiji pomiješajte grčki jogurt, sitno narendan bijeli luk, maslinovo ulje, sirće, origano, so i biber, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kremast preliv.
3. korak: Dodavanje povrća
Dodajte isječen mladi luk, sitno sjeckanu papriku, crni luk i mirođiju, pa promiješajte.
dodajte isjeckane masline ili izmrvljeni feta sir.
4. korak: Mješanje
U činiju ubacite mlak krompir i pažljivo promiješajte kako bi se ravnomerno obložio prelivom, vodeći računa da se ne raspadne.
5. korak: Serviranje
Ostavite salatu da odstoji 10 minuta prije serviranja kako bi se ukusi lijepo povezali. Poslužite kao prilog uz recimo pečeni oslić iz rerne ili lagan samostalan obrok.