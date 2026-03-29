logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kremasta krompir salata na mediteranski način: Najljepši prilog uz pečenu ribu ili meso

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite najljepši prilog uz pečenu ribu ili meso, uz ovaj recept za krompir salatu na mediteranski način.

Krompir salata na mediteranski način Izvor: Shutterstock

Krompir salata je nezaobilazan dio domaće trpeze, ali ova mediteranska verzija donosi laganiju i osvježavajuću promjenu.

Kremasti preliv od grčkog jogurta, maslinovog ulja i bijelog luka daje pun ukus bez težine, dok svježe povrće i začini unose dodatnu svježinu u svaki zalogaj.

Odlično se slaže uz pečenu ribu, ali jednako dobro prati i roštilj, piletinu ili druga jela od mesa. Može da posluži kao prilog za ručak, ali i kao lagan obrok kada želite nešto jednostavno, a ukusno.

Osnovne informacije

Kuhinja: mediteranska

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg mladog krompira
  • 400 g grčkog jogurta
  • 2 čena bijelog luka
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 3 kašike sirćeta
  • 2 kašičice suvog origana
  • so i svježe mljeveni biber po ukusu
  • 3 mlada luka
  • 1 zelena paprika
  • 1/3 glavice crnog luka
  • 3 kašike sveže mirođije

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir dobro operite, prepolovite i kuvajte u posoljenoj vodi oko 25–30 minuta, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Ocijedite ga i ostavite da se kratko prohladi. 

2. korak: Priprema preliva

U većoj činiji pomiješajte grčki jogurt, sitno narendan bijeli luk, maslinovo ulje, sirće, origano, so i biber, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kremast preliv.

3. korak: Dodavanje povrća

Dodajte isječen mladi luk, sitno sjeckanu papriku, crni luk i mirođiju, pa promiješajte.

Za još izraženiji mediteranski šmek

dodajte isjeckane masline ili izmrvljeni feta sir.

 4. korak: Mješanje

U činiju ubacite mlak krompir i pažljivo promiješajte kako bi se ravnomerno obložio prelivom, vodeći računa da se ne raspadne.

5. korak: Serviranje

Ostavite salatu da odstoji 10 minuta prije serviranja kako bi se ukusi lijepo povezali. Poslužite kao prilog uz recimo pečeni oslić iz rerne ili lagan samostalan obrok.

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA