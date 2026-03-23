Starinski recept za ledene kocke od 6 jaja: Sočan čokoladni kolač koji je obilježio naše djetinjstvo

Evo kako da napravite sočan čokoladni kolač koji je obilježio naše djetinjstvo, po starinskom receptu za ledene kocke od 6 jaja.
Ledene kocke su kolač koji mnoge podsjeća na djetinjstvo, porodične ručkove i velike plehove kolača koji su se uredno sjekli za goste. U starim kuvarima i sveskama naših baka ovaj recept se gotovo uvijek zapisivao sa mjerom „od šest jaja“, jer je to bila provjerena proporcija za meku, visoku koru koja može da upije dovoljno sirupa, a da ostane lagana.
Upravo ta sočna čokoladna kora, natopljena slatkim prelivom, prekrivena kremastim bijelim filom i tankim slojem čokoladne glazure, daje kolaču prepoznatljiv izgled i ukus. Nije previše težak, ali je dovoljno bogat da jedna kocka bude sasvim dovoljna da zadovolji želju za slatkim. Zato su ledene kocke godinama bile nezaobilazne na slavama, rođendanima i porodičnim okupljanjima – kolač koji se lako pravi, a gotovo uvijek prvi nestane sa tacne.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: oko 12–16 kocki
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za koru:
- 6 jaja
- 6 kašika brašna
- 3 kašike ulja
- 4 kašike kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
Za sirup:
- 200 g šećera
- 2 čaše vode
Za fil:
- 600 ml mlijeka
- 9 punih kašika brašna
- 250 g putera
- 150 g šećera u prahu
- 2 vanilin šećera
Za glazuru:
- 100 g čokolade
- 4 kašike mlijeka
Priprema:
1. korak: Priprema kore
Odvojte bjelanca od žumanjaca. Žumanjca umutite mikserom dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte ulje i nastavite mućenje. U smjesu dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite. Bjelanca umutite u čvrst snijeg, pa ih lagano umiješajte u prethodnu smjesu kako bi biskvit ostao lagan i vazdušast. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.
2. korak: Pečenje kore
Smjesu sipajte u podmazan i pobrašnjen pleh i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta.
3. korak: Kuvanje sirupa
U međuvremenu pripremite sirup tako što ćete u šerpi zagrijati vodu i šećer dok ne provri.
4. korak: Prelivanje kore
Pečenu koru izbockajte viljuškom na nekoliko mjesta i prelijte pripremljenim sirupom kako bi postala sočna.
5. korak: Kuvanje fila
Za fil pomiješajte dio mlijeka sa brašnom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Ostatak mlijeka zagrejte sa vanilin šećerom, zatim dodajte smjesu sa brašnom i kuvajte uz stalno miješanje dok se fil ne zgusne.
dodajte i jednu punu kašičicu aromu vanile. To će filu dati intenzivniji miris.
6. korak: Dodavanje putera
Kada se fil ohladi, umiješajte puter sobne temperature i šećer u prahu, pa sve dobro umutite dok ne dobijete gladak krem.
7. korak: Ređanje
Rasporedite fil preko natopljene kore.
8. korak: Završnica
Napravite glazuru tako što ćete čokoladu otopiti sa mlijekom i preliti preko fila, zatim kolač ostavite u frižideru da se dobro stegne prije sječenja.
(Stvar ukusa/Mondo)