Starinski recept za ledene kocke od 6 jaja: Sočan čokoladni kolač koji je obilježio naše djetinjstvo

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite sočan čokoladni kolač koji je obilježio naše djetinjstvo, po starinskom receptu za ledene kocke od 6 jaja.

Ledene kocke recept Izvor: Shutterstock

Ledene kocke su kolač koji mnoge podsjeća na djetinjstvo, porodične ručkove i velike plehove kolača koji su se uredno sjekli za goste. U starim kuvarima i sveskama naših baka ovaj recept se gotovo uvijek zapisivao sa mjerom „od šest jaja“, jer je to bila provjerena proporcija za meku, visoku koru koja može da upije dovoljno sirupa, a da ostane lagana.

Upravo ta sočna čokoladna kora, natopljena slatkim prelivom, prekrivena kremastim bijelim filom i tankim slojem čokoladne glazure, daje kolaču prepoznatljiv izgled i ukus. Nije previše težak, ali je dovoljno bogat da jedna kocka bude sasvim dovoljna da zadovolji želju za slatkim. Zato su ledene kocke godinama bile nezaobilazne na slavama, rođendanima i porodičnim okupljanjima – kolač koji se lako pravi, a gotovo uvijek prvi nestane sa tacne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: oko 12–16 kocki

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za koru:

  • 6 jaja
  • 6 kašika brašna
  • 3 kašike ulja
  • 4 kašike kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo

  • Za sirup:

  • 200 g šećera
  • 2 čaše vode

  • Za fil:

  • 600 ml mlijeka
  • 9 punih kašika brašna
  • 250 g putera
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 vanilin šećera

  • Za glazuru:

  • 100 g čokolade
  • 4 kašike mlijeka

Priprema:

1. korak: Priprema kore

Odvojte bjelanca od žumanjaca. Žumanjca umutite mikserom dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte ulje i nastavite mućenje. U smjesu dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite. Bjelanca umutite u čvrst snijeg, pa ih lagano umiješajte u prethodnu smjesu kako bi biskvit ostao lagan i vazdušast. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

2. korak: Pečenje kore

Smjesu sipajte u podmazan i pobrašnjen pleh i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta.

3. korak: Kuvanje sirupa

U međuvremenu pripremite sirup tako što ćete u šerpi zagrijati vodu i šećer dok ne provri.

4. korak: Prelivanje kore

Pečenu koru izbockajte viljuškom na nekoliko mjesta i prelijte pripremljenim sirupom kako bi postala sočna.

5. korak: Kuvanje fila

Za fil pomiješajte dio mlijeka sa brašnom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Ostatak mlijeka zagrejte sa vanilin šećerom, zatim dodajte smjesu sa brašnom i kuvajte uz stalno miješanje dok se fil ne zgusne.

Za ljepšu aromu,

dodajte i jednu punu kašičicu aromu vanile. To će filu dati intenzivniji miris.

6. korak: Dodavanje putera

Kada se fil ohladi, umiješajte puter sobne temperature i šećer u prahu, pa sve dobro umutite dok ne dobijete gladak krem.

7. korak: Ređanje

Rasporedite fil preko natopljene kore.

8. korak: Završnica

Napravite glazuru tako što ćete čokoladu otopiti sa mlijekom i preliti preko fila, zatim kolač ostavite u frižideru da se dobro stegne prije sječenja.

