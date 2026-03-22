Tajna najboljeg gulaša koji ćete ikada probati: Uz pravi odnos luka i mesa nema greške

Saznajte koliko luka treba da stavite da biste pripremili najbolji gulaš koji ćete ikada probati.
Dobar gulaš prepoznaje se na prvi pogled. Bogata boja, pun ukus i sos koji je taman kako treba, ni redak ni previše težak. I dok se često vodi polemika oko izbora mesa i začina, iskusne domaćice znaju da je prava tajna u gustini.
Upravo tu na scenu stupa stari, provjereni trik - jednostavna zaprška od samo dva sastojka, koja gulašu daje savršenu teksturu i puninu ukusa.
Pravi odnos luka i mesa
Luk nije samo dodatak, on je osnova svakog dobrog gulaša. Idealno je da ga ima gotovo koliko i mesa, jer se tokom kuvanja raspada i prirodno zgušnjava sos.
Zaprška kao tajno oružje
Za savršenu gustinu dovoljna su dva sastojka, mast i brašno, u jednakom odnosu. Ova kombinacija daje gulašu onu prepoznatljivu punoću i blagu gustinu koja se traži. U galeriji ispod pogledajte koji komad mesa je najbolji za gulaš.
Polako do prave boje
Zapršku treba pripremati na srednjoj temperaturi uz stalno miješanje, dok ne dobije lijepu, tamniju nijansu. Upravo tada razvija najlepši ukus koji se savršeno uklapa sa mesom i začinima.
Dodavanje bez žurbe
Zapršku uvek dodajte postepeno, uz stalno miješanje, kako biste izbegli grudvice i dobili ujednačen, gladak sos.
gulaš možete zgusnuti i kuvanim krompirom ili sa malo skroba razmućenim u vodi.
Obavezno dodatno krčkanje
Nakon dodavanja zaprške, gulaš treba da se kuva još najmanje 15 do 20 minuta. Tako se svi ukusi povezuju, a tekstura postaje savršena.
Prava mjera je pola posla
Za oko litar sosa sasvim je dovoljno oko 50 g masti i 50 g brašna. Uvijek krenite sa manjom količinom i po potrebi dodajte još.