Mimoza salata bez majoneza: Laganija, ali i zdravija verzija jednog od najpopularnijih priloga

Evo kako da napravite zdraviju i laganiju verziju mimoza salate, po receptu koji ne sadrži majonez.

Mimoza salata je pored ruske najpopularniji prilog uz meso. Prepoznatljiva je po slojevima punim ukusa i dekorativnom izgledu. Obično se priprema zimi, ali postoji i laganija, osvježavajuća varijanta savršena za toplije proljećne dane.

Umesto majoneza, koristi se blagi preliv od grčkog jogurta i senfa, a kuvana jaja mogu se izostaviti ili zamijeniti feta sirom. Rezultat je kremasta, aromatična salata koja istovremeno osvježava i vizuelno mami.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 45–55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

5 krompira

3 jaja

250 g praške šunke

300 g tvrdog sira

250 g feta sira

300 g grčkog jogurta

80 g senfa

So po ukusu

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira i jaja

Krompir skuvajte u ljusci, a jaja kuvajte dok ne budu tvrda. Ostavite da se ohlade.

2. korak: Priprema sastojaka

Ogulite krompir i izrendajte ga. Kuvana jaja takođe izrendajte ako ih koristite.

3. korak: Priprema preliva

U posebnoj posudi pomiješajte grčki jogurt i senf i dobro sjedinite. Po želji posolite i pobiberite.

4. korak: Slaganje salate

U posudu za salatu stavite malo preliva na dno, zatim poređajte rendani krompir i premažite prelivom. Slijede slojevi rendane šunke, preliv, feta sir, preliv, kuvana jaja (ako ih koristite) i ponovo preliv. Za kraj pospite rendani tvrdi sir.

5. korak: Serviranje

Ostavite salatu u frižideru bar 15–20 minuta prije serviranja kako bi se ukusi sjedinili. Salata je lagana, osvježavajuća i idealna za sve prilike.