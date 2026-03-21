Mimoza salata bez majoneza: Laganija, ali i zdravija verzija jednog od najpopularnijih priloga

Evo kako da napravite zdraviju i laganiju verziju mimoza salate, po receptu koji ne sadrži majonez.
Mimoza salata je pored ruske najpopularniji prilog uz meso. Prepoznatljiva je po slojevima punim ukusa i dekorativnom izgledu. Obično se priprema zimi, ali postoji i laganija, osvježavajuća varijanta savršena za toplije proljećne dane.
Umesto majoneza, koristi se blagi preliv od grčkog jogurta i senfa, a kuvana jaja mogu se izostaviti ili zamijeniti feta sirom. Rezultat je kremasta, aromatična salata koja istovremeno osvježava i vizuelno mami.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 45–55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 5 krompira
- 3 jaja
- 250 g praške šunke
- 300 g tvrdog sira
- 250 g feta sira
- 300 g grčkog jogurta
- 80 g senfa
- So po ukusu
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira i jaja
Krompir skuvajte u ljusci, a jaja kuvajte dok ne budu tvrda. Ostavite da se ohlade.
2. korak: Priprema sastojaka
Ogulite krompir i izrendajte ga. Kuvana jaja takođe izrendajte ako ih koristite.
3. korak: Priprema preliva
U posebnoj posudi pomiješajte grčki jogurt i senf i dobro sjedinite. Po želji posolite i pobiberite.
4. korak: Slaganje salate
U posudu za salatu stavite malo preliva na dno, zatim poređajte rendani krompir i premažite prelivom. Slijede slojevi rendane šunke, preliv, feta sir, preliv, kuvana jaja (ako ih koristite) i ponovo preliv. Za kraj pospite rendani tvrdi sir.
5. korak: Serviranje
Ostavite salatu u frižideru bar 15–20 minuta prije serviranja kako bi se ukusi sjedinili. Salata je lagana, osvježavajuća i idealna za sve prilike.