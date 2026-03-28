Isprobajte recept za mekanu proju sa spanaćem i mladim lukom koja se lako sječe.
Proleće je pravo vreme za jela sa mladim lukom i svežim spanaćem, a ova proja ih kombinuje na najbolji mogući način.
Mekani sir i blago prodinstan spanać sa mladim lukom daju joj sočnost, dok kombinacija pšeničnog i kukuruznog brašna stvara hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost.
Priprema je brza i jednostavna, a pečena proja se lako seče i možete je ponijeti za doručak ili užinu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: proja
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 3 jaja
- 100 g sitnog sira
- 100 g pšeničnog brašna
- 80 g kukuruznog brašna
- 100 ml ulja
- 100 ml mlijeka
- 1 kesica praška za pecivo
1 kašičica soli
- 3–4 odmrznuta briketa spanaća
- 1 mladi luk
- susam za posip
Priprema:
1. korak: Dinstanje povrća
Operite i sitno nasjeckajte mladi luk. Prodinstajte ga zajedno sa odmrznutim spanaćem na malo ulja dok ne omekša i ispari višak tečnosti.
2. korak: Priprema tijesta
U većoj činiji umutite jaja, mleko i ulje. Dodajte pšenično i kukuruzno brašno, so i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
Proja sa spanaćem i mladim lukom: Mekana je i lako se sječe, pa je odličan izbor za ponijeti
3. korak: Miješanje
U tijesto nežno umiješajte prodinstani spanać sa mladim lukom i sitan sir, koristeći špatulu da fil ostane sočan i ravnomjerno raspoređen.
4. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u kalup za hljeb, pospite susamom i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45 minuta, dok proja ne dobije zlatno-smeđu boju i ne postane čvrsta na dodir.
Kada se malo prohladi, lakše se sječe i zadržava sočnost.
5. korak: Serviranje
Najukusnija je topla, ali ostaje svježa i sledećeg dana. Poslužite je uz domaće kiselo mlijeko.