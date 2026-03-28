Isprobajte recept za mekanu proju sa spanaćem i mladim lukom koja se lako sječe.

Izvor: Shutterstock

Proleće je pravo vreme za jela sa mladim lukom i svežim spanaćem, a ova proja ih kombinuje na najbolji mogući način.

Mekani sir i blago prodinstan spanać sa mladim lukom daju joj sočnost, dok kombinacija pšeničnog i kukuruznog brašna stvara hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost.

Priprema je brza i jednostavna, a pečena proja se lako seče i možete je ponijeti za doručak ili užinu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: proja

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

3 jaja

100 g sitnog sira

100 g pšeničnog brašna

80 g kukuruznog brašna

100 ml ulja

100 ml mlijeka

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

3–4 odmrznuta briketa spanaća

1 mladi luk

susam za posip

Priprema:

1. korak: Dinstanje povrća

Operite i sitno nasjeckajte mladi luk. Prodinstajte ga zajedno sa odmrznutim spanaćem na malo ulja dok ne omekša i ispari višak tečnosti.

2. korak: Priprema tijesta

U većoj činiji umutite jaja, mleko i ulje. Dodajte pšenično i kukuruzno brašno, so i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

Vidi opis Proja sa spanaćem i mladim lukom: Mekana je i lako se sječe, pa je odličan izbor za ponijeti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

3. korak: Miješanje

U tijesto nežno umiješajte prodinstani spanać sa mladim lukom i sitan sir, koristeći špatulu da fil ostane sočan i ravnomjerno raspoređen.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u kalup za hljeb, pospite susamom i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45 minuta, dok proja ne dobije zlatno-smeđu boju i ne postane čvrsta na dodir.

Sačekajte par minuta prije sječenja Kada se malo prohladi, lakše se sječe i zadržava sočnost.

5. korak: Serviranje

Najukusnija je topla, ali ostaje svježa i sledećeg dana. Poslužite je uz domaće kiselo mlijeko.