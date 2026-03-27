Starinski recept za tatalije sa orasima: Lažna baklava koju ćete praviti češće nego onu sa korama

Evo kako da napravite tatalije sa orasima, poznatije kao lažna baklava koje nemaju kore i mjere se na šolje, po ovom starinskom receptu.
Tatalije sa orasima su pravi dokaz da i bez jaja i mlijeka možete napraviti neodoljiv desert. Ova starinska poslastica, poznata i kao “lažna baklava”, spaja mljevene orahe sa sladakim sirupom, a mjere su jednostavne i praktične – sve se mjeri šoljama, baš kao što su to radile naše bake.
Priprema je brza i laka, a rezultat je sočan, aromatičan kolač koji se topi u ustima. Idealan je za post, ali i za sve koji vole da osjete toplinu i tradiciju domaće kuhinje. Uz ovaj recept, tatalije ćete vjerovatno praviti češće nego klasičnu baklavu sa korama, jer je mnogo lakša za pripremu, a ukus im je gotovo identičan.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 2 sata i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za smjesu:
- 1 šolja vode
- 1 šolja ulja
- 2 šolje brašna
- 1 šolja mljevenih oraha
- 1 kašičica praška za pecivo
Za sirup (agdu):
- 1 i 1/2 šolje vode
- 1 šolja šećera
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U šerpu sipajte vodu i ulje i stavite da proključa. U ključalu tečnost postepeno dodajte 2 šolje brašna i dobro miješajte da ne ostanu grudvice. Smjesa je spremna kada počne da se odvaja od ivica šerpe. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najpogodniji za ovaj recept.
2. korak: Dodavanje oraha i praška za pecivo
Prohlađenu smjesu sjedinite sa mlevenim orasima i praškom za pecivo. Dobro izmešajte da se svi sastojci ravnomerno povežu.
3. korak: Oblikovanje kolača
Smjesu ravnomjerno rasporedite po tepsiji i isjeckajte po želji – kvadrati, pravougaonici ili rombovi.
Umjesto oraha možete koristiti i mljevene bademe ili lješnike, ali i dodati vanilu i cimet za ljepši miris.
4. korak: Pečenje
Kolač pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok lagano ne porumeni.
5. korak: Priprema sirupa
Dok se kolač peče, pripremite sirup od vode i šećera. Zagrijavajte dok se šećer potpuno ne rastvori i sirup ne proključa, a zatim ga prohladite.
6. korak: Zalivanje kolača
Topao kolač prelijte pripremljenim sirupom i ostavite da upije i potpuno se ohladi prije serviranja.