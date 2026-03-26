Najbrži recept za pasulj koji ćete ikada probati: Ljubitelji pikantnog će ga obožavati

Isprobajte najbrži recept za pikantni pasulj. Obožavaće ga oni koji vole ljutkasta jela.
Zaboravite na dugotrajno potapanje pasulja i višesatno krčkanje, postoji mnogo brži način da uživate u ovom jelu. Kada nemate vremena, a jede vam se nešto toplo, zasitno i domaće, rješenje se krije u pasulju iz konzerve.
Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i dodatak ljute tucane paprike za malo ljutine, dobićete jelo koje je gotovo za pola sata, a ukusom nimalo ne zaostaje za tradicionalnim.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 3 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g slanine
- 400 g pasulja iz konzerve
- 1 glavica crnog luka
- 3 kašike ulja
- 4 kašike pasiranog paradajza
- 2 čena bijelog luka
- so, biber i aleva paprika po ukusu
- ljuta tucana paprika
Priprema:
1. korak: Prženje luka i slanine
Crni luk oljuštite i isjecite na sitne kockice, kao i slaninu. U tiganju zagrijte ulje, pa propržite luk i slaninu dok ne omekšaju i dobiju lijepu zlatnu boju.
2. korak: Dodavanje pasulja
Dodajte pasirani paradajz i pasulj, pa sve dobro promiješajte i kratko kuvajte na srednjoj vatri.
3. korak: Bijeli luk
Ubaciti sitno sjeckan ili izgnječen bijeli luk, posoliti, pobiberiti i dodati alevu papriku i obavezno ljutu tucanu po ukusu.
4. korak: Krčkanje
Kuvati još nekoliko minuta da se svi ukusi sjedine i sos blago zgusne.
5. korak: Služenje
Poslužiti toplo, uz svjež domaći hleb.
Kako biste spriječili nadimanje dodajte 1-2 lista lovora dok se pasulj krčka.