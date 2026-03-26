Najbrži recept za pasulj koji ćete ikada probati: Ljubitelji pikantnog će ga obožavati

Isprobajte najbrži recept za pikantni pasulj. Obožavaće ga oni koji vole ljutkasta jela.

Zaboravite na dugotrajno potapanje pasulja i višesatno krčkanje, postoji mnogo brži način da uživate u ovom jelu. Kada nemate vremena, a jede vam se nešto toplo, zasitno i domaće, rješenje se krije u pasulju iz konzerve.

Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i dodatak ljute tucane paprike za malo ljutine, dobićete jelo koje je gotovo za pola sata, a ukusom nimalo ne zaostaje za tradicionalnim.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

200 g slanine

400 g pasulja iz konzerve

1 glavica crnog luka

3 kašike ulja

4 kašike pasiranog paradajza

2 čena bijelog luka

so, biber i aleva paprika po ukusu

ljuta tucana paprika

Priprema:

1. korak: Prženje luka i slanine

Crni luk oljuštite i isjecite na sitne kockice, kao i slaninu. U tiganju zagrijte ulje, pa propržite luk i slaninu dok ne omekšaju i dobiju lijepu zlatnu boju.

2. korak: Dodavanje pasulja

Dodajte pasirani paradajz i pasulj, pa sve dobro promiješajte i kratko kuvajte na srednjoj vatri.

3. korak: Bijeli luk

Ubaciti sitno sjeckan ili izgnječen bijeli luk, posoliti, pobiberiti i dodati alevu papriku i obavezno ljutu tucanu po ukusu.

4. korak: Krčkanje

Kuvati još nekoliko minuta da se svi ukusi sjedine i sos blago zgusne.

5. korak: Služenje

Poslužiti toplo, uz svjež domaći hleb.

Kako biste spriječili nadimanje dodajte 1-2 lista lovora dok se pasulj krčka.