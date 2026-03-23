logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Domaći pesto od srijemuša: Odličan preliv za tjesteninu, salate i jela sa mesom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
1

Isprobajte recept za preliv za tjesteninu, salate i meso - domaći pesto od srijemuša.

recept za pesto sos od srijemuša Izvor: Shutterstock

Proljeće je pred vratima, a pijace su već preplavljene svježim zelenišem – spanaćem, mladim lukom, zelenom salatom… a među njima se ušuškao i srijemuš, poznat i kao divlji bijeli luk. Iako se koristi decenijama na našim prostorima, mnogi još ne znaju kako da ga pripreme tako da zadrži puni ukus i aromu.

Upravo tu dolazi na scenu ovaj pomalo moderni recept za pesto, koji možete koristiti za prelivanje testenine, kao sos uz meso, ili čak kao osvježavajući dresing za salatu.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: namaz/preliv

Porcije/Količina: oko 250–300 ml pesta

Vrijeme pripreme: 15–20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: /

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Pročitajte još

Sastojci:

  • 200 g listova srijemuša
  • 50 g rendanog parmezana
  • 1 čen bijelog luka
  • Sok od 1 limuna
  • 50 g oraha
  • 100–120 ml maslinovog ulja
  • Prstohvat krupne morske soli
  • Prstohvat svježe mljevenog bibera

Priprema:

1. korak: Pranje i sjeckanje sremuša

Temeljno operite i osušite listove srijemuša. Dio listova blendajte dok ne dobijete pastu. Postepeno dodajte ostatak listova i soli dok se sve ne sjedini. 

2. korak: Dodavanje ostatka sastojaka

U smjesu dodajte rendani sir, sitno sjeckani čen bijelog luka, orahe, limunov sok i maslinovo ulje. Blendajte dok ne dobijete glatku pastu. Ako je pesto pregust, dodajte još malo ulja.

3. korak: Čuvanje

Gotov pesto sipajte u čiste, suve teglice, prelijte tankim slojem maslinovog ulja i zatvorite poklopcem. Pesto možete čuvati u frižideru do nedjelju dana, a za duži rok trajanja možete ga zamrznuti u posudicama za led.

Orahe možete kratko propržiti u suvom tiganju prije dodavanja u pesto, što će pojačati njihovu aromu i dati bolji ukus gotovom namazu.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Ovo da stavim u meso??? Duša smrdi pet dana

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA