Domaći pesto od srijemuša: Odličan preliv za tjesteninu, salate i jela sa mesom

Isprobajte recept za preliv za tjesteninu, salate i meso - domaći pesto od srijemuša.

Proljeće je pred vratima, a pijace su već preplavljene svježim zelenišem – spanaćem, mladim lukom, zelenom salatom… a među njima se ušuškao i srijemuš, poznat i kao divlji bijeli luk. Iako se koristi decenijama na našim prostorima, mnogi još ne znaju kako da ga pripreme tako da zadrži puni ukus i aromu.

Upravo tu dolazi na scenu ovaj pomalo moderni recept za pesto, koji možete koristiti za prelivanje testenine, kao sos uz meso, ili čak kao osvježavajući dresing za salatu.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: namaz/preliv

Porcije/Količina: oko 250–300 ml pesta

Vrijeme pripreme: 15–20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: /

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

200 g listova srijemuša

50 g rendanog parmezana

1 čen bijelog luka

Sok od 1 limuna

50 g oraha

100–120 ml maslinovog ulja

Prstohvat krupne morske soli

Prstohvat svježe mljevenog bibera

Priprema:

1. korak: Pranje i sjeckanje sremuša

Temeljno operite i osušite listove srijemuša. Dio listova blendajte dok ne dobijete pastu. Postepeno dodajte ostatak listova i soli dok se sve ne sjedini.

2. korak: Dodavanje ostatka sastojaka

U smjesu dodajte rendani sir, sitno sjeckani čen bijelog luka, orahe, limunov sok i maslinovo ulje. Blendajte dok ne dobijete glatku pastu. Ako je pesto pregust, dodajte još malo ulja.

3. korak: Čuvanje

Gotov pesto sipajte u čiste, suve teglice, prelijte tankim slojem maslinovog ulja i zatvorite poklopcem. Pesto možete čuvati u frižideru do nedjelju dana, a za duži rok trajanja možete ga zamrznuti u posudicama za led.

Orahe možete kratko propržiti u suvom tiganju prije dodavanja u pesto, što će pojačati njihovu aromu i dati bolji ukus gotovom namazu.