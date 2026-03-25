Proljećna čorba od koprive: Gusta, kremasta i puna vitamina

Isprobajte recept za gustu, kremastu proljećnu čorbu od koprive koja je krcata vitaminima.

Proljeće je pravo vrijeme za lagana i hranljiva jela, a čorba od koprive spada među najzdravije sezonske specijalitete.

Mlade koprive obiluju vitaminima i mineralima, pa su idealne za pripremu ukusne i okrepljujuće čorbe koja će vas zagrijati i osvježiti u isto vrijeme. Uz dodatak luka, jaja i pavlake, ovo jelo dobija nevjerovatan ukus i savršenu gustinu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 kašika putera

2 mlada luka (sa zelenim dijelom)

1 kašika brašna

1 šaka mladih kopriva

1 kašika sirćeta

2 jaja

100 ml pavlake za kuvanje

500–700 ml povrtne čorbe

so i biber po ukusu



Priprema:

1. korak: Priprema osnove čorbe

Mladi luk operite i isjeckajte na kolutove, zajedno sa zelenim dijelom. U šerpi otopite puter, dodajte luk i kratko ga propržite dok ne omekša. Zatim pospite brašnom i lagano ga zapržite, miješajući, dok ne dobije blago zlatnu boju.

Nalijte povrtnu čorbu uz stalno miješanje kako biste dobili glatku osnovu bez grudvica, pa kuvajte oko 10 minuta. U galeriji ispod pogledajte posne zamjene za puter i pavlaku ukoliko postite.

2. korak: Priprema koprive

Koprivu pažljivo operite i prelijte ključalom vodom kako bi omekšala. Nakon toga je sitno isjeckajte i dodajte u čorbu. Kuvajte još oko 10 minuta da se svi ukusi sjedine.

3. korak: Završni koraci

Začinite čorbu solju, biberom i sirćem po ukusu. Dodajte pavlaku za kuvanje i promiješajte. Na kraju umešajte umućena jaja u toplu čorbu, lagano miješajući da se ravnomerno rasporede. Skinite sa šporeta i poslužite toplo uz domaći integralni hleb.

Bonus savjet: Za jači ukus možete dodati i malo bijelog luka ili prstohvat sušenog začinskog bilja.

