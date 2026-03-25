Proljećna čorba od koprive: Gusta, kremasta i puna vitamina

Isprobajte recept za gustu, kremastu proljećnu čorbu od koprive koja je krcata vitaminima.
Proljeće je pravo vrijeme za lagana i hranljiva jela, a čorba od koprive spada među najzdravije sezonske specijalitete.
Mlade koprive obiluju vitaminima i mineralima, pa su idealne za pripremu ukusne i okrepljujuće čorbe koja će vas zagrijati i osvježiti u isto vrijeme. Uz dodatak luka, jaja i pavlake, ovo jelo dobija nevjerovatan ukus i savršenu gustinu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kašika putera
- 2 mlada luka (sa zelenim dijelom)
- 1 kašika brašna
- 1 šaka mladih kopriva
- 1 kašika sirćeta
- 2 jaja
- 100 ml pavlake za kuvanje
- 500–700 ml povrtne čorbe
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema osnove čorbe
Mladi luk operite i isjeckajte na kolutove, zajedno sa zelenim dijelom. U šerpi otopite puter, dodajte luk i kratko ga propržite dok ne omekša. Zatim pospite brašnom i lagano ga zapržite, miješajući, dok ne dobije blago zlatnu boju.
Nalijte povrtnu čorbu uz stalno miješanje kako biste dobili glatku osnovu bez grudvica, pa kuvajte oko 10 minuta. U galeriji ispod pogledajte posne zamjene za puter i pavlaku ukoliko postite.
2. korak: Priprema koprive
Koprivu pažljivo operite i prelijte ključalom vodom kako bi omekšala. Nakon toga je sitno isjeckajte i dodajte u čorbu. Kuvajte još oko 10 minuta da se svi ukusi sjedine.
3. korak: Završni koraci
Začinite čorbu solju, biberom i sirćem po ukusu. Dodajte pavlaku za kuvanje i promiješajte. Na kraju umešajte umućena jaja u toplu čorbu, lagano miješajući da se ravnomerno rasporede. Skinite sa šporeta i poslužite toplo uz domaći integralni hleb.
Bonus savjet: Za jači ukus možete dodati i malo bijelog luka ili prstohvat sušenog začinskog bilja.
Proleće je pravo vreme za lagana i hranljiva jela, a čorba od koprive spada među najzdravije sezonske specijalitete. Mlade koprive obiluju vitaminima i mineralima, pa su idealne za pripremu ukusne i okrepljujuće čorbe koja će vas zagrejati i osvežiti u isto vreme. Uz dodatak luka, jaja i pavlake, ovo jelo dobija pun, zaokružen ukus.
Osnovne informacije
Kuhinja: Domaća / Balkanska
Tip jela: Čorba
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 25 minuta
Ukupno vreme pripreme: 40 minuta
Težina: Lako
Sastojci
- 1 kašika putera
- 2 mlada luka (sa zelenim delom)
- 1 kašika brašna
- 1 šaka mladih kopriva
- 1 kašika sirćeta
- 2 jaja
- 100 ml pavlake za kuvanje
- 500–700 ml povrtne čorbe
- So
- Mleveni biber
Priprema
1. korak: Priprema osnove čorbe
Mladi luk operite i iseckajte na kolutove, zajedno sa zelenim delom. U šerpi otopite puter, dodajte luk i kratko ga propržite dok ne omekša. Zatim pospite brašnom i lagano ga zapržite, mešajući, dok ne dobije blago zlatnu boju. Nalijte povrtnu čorbu uz stalno mešanje kako biste dobili glatku osnovu bez grudvica, pa kuvajte oko 10 minuta.
2. korak: Priprema koprive
Koprivu pažljivo operite i prelijte ključalom vodom kako bi omekšala. Nakon toga je sitno iseckajte i dodajte u čorbu. Kuvajte još oko 10 minuta da se svi ukusi sjedine.
3. korak: Završni koraci
Začinite čorbu solju, biberom i sirćetom po ukusu. Dodajte pavlaku za kuvanje i promešajte. Na kraju umešajte umućena jaja u toplu čorbu, lagano mešajući da se ravnomerno rasporede. Skinite sa šporeta i poslužite toplo.