Recept za pravu kafansku teleću čorbu: Tajna je u dodatku ova dva sastojka na kraju

Otkrijte koja 2 sastojka treba da dodate u domaću teleću čorbu da bi imala ukus kao ona iz kafane.

Malo koje jelo može da se mjeri sa pravom, domaćom telećom čorbom, onom koja se dugo krčka, miriše na nedjeljni ručak i ima onu posebnu, kafansku punoću ukusa.

Na prvi pogled jednostavna, ali zapravo bogata i slojevita, ova čorba krije tajnu u strpljenju, kvalitetnom mesu i finom završnom dodatku koji joj daje prepoznatljivu kremastu teksturu.

Upravo zato je podjednako voljena i u kućama i u kafanama, kao siguran izbor za obrok koji će vas okrepiti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1,5 – 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: lako

Sastojci:

500 g telećeg buta

1 veća glavica crnog luka

2–3 šargarepe

1–2 paškanata

manji korjen celera

2 krompira

malo ulja ili masti

oko 2 l vode

Začini:

so

biber u zrnu

lovorov list

Za završnicu:

1 žumance

2-3 kašike kisele pavlake

malo sjeckanog peršuna

1–2 kašike brašna za blago zgušnjavanje

Priprema:

1. korak: Dinstanje luka

Sitno isjeckajte crni luk i dinstajte ga na malo ulja ili masti na laganoj vatri dok ne postane staklast.

2. korak: Dodavanje mesa

Meso isjecite na veoma sitne kockice i dodajte u šerpu. Dinstajte dok ne promijeni boju i pusti sok. Nalijte vodom da prekrije meso, poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, uz povremeno dolivanje vode. Ukoliko želite da koristite svinjsko meso, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolje da koristite.

3. korak: Dodavanje začina

Dodajte lovorov list, biber u zrnu i malo soli. Kuvajte da meso omekša.

4. korak: Dodavanje povrća

U međuvremenu sitno isjeckajte šargarepu, paškanat, celer i krompir. Dodajte povrće u čorbu, nalijte sa još oko 2 l vode i kuvajte na srednjoj vatri oko 40 minuta. Po potrebi dosolite.

5. korak (opciono): Zaprška

Ako želite gušću čorbu, napraviti blagu zapršku od brašna i vode i dodajte je u čorbu pred kraj kuvanja.

I meso i povrće sjeckajte na sitne kockice, tako će se svi ukusi bolje povezati, a tekstura biti savršena.

6. korak: Tajni sastojak

U posebnoj posudi umutite žumance sa kiselom pavlakom. Sklonite čorbu sa vatre i polako, uz stalno mješanje, sipajte ovu smjesu u tankom mlazu.

7. korak: Završno krčkanje

Vratiti čorbu na laganu vatru, dodati sitno seckan peršun i kuvati još 5 minuta, bez jakog ključanja.

8. korak: Služenje

Ostavite je da se malo prohladi, pa je poslužite toplu uz domaći hljeb.