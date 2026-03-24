Recept za pravu kafansku teleću čorbu: Tajna je u dodatku ova dva sastojka na kraju

Otkrijte koja 2 sastojka treba da dodate u domaću teleću čorbu da bi imala ukus kao ona iz kafane.
Malo koje jelo može da se mjeri sa pravom, domaćom telećom čorbom, onom koja se dugo krčka, miriše na nedjeljni ručak i ima onu posebnu, kafansku punoću ukusa.
Na prvi pogled jednostavna, ali zapravo bogata i slojevita, ova čorba krije tajnu u strpljenju, kvalitetnom mesu i finom završnom dodatku koji joj daje prepoznatljivu kremastu teksturu.
Upravo zato je podjednako voljena i u kućama i u kafanama, kao siguran izbor za obrok koji će vas okrepiti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1,5 – 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g telećeg buta
- 1 veća glavica crnog luka
- 2–3 šargarepe
- 1–2 paškanata
- manji korjen celera
- 2 krompira
- malo ulja ili masti
- oko 2 l vode
Začini:
- so
- biber u zrnu
- lovorov list
Za završnicu:
- 1 žumance
- 2-3 kašike kisele pavlake
- malo sjeckanog peršuna
- 1–2 kašike brašna za blago zgušnjavanje
Priprema:
1. korak: Dinstanje luka
Sitno isjeckajte crni luk i dinstajte ga na malo ulja ili masti na laganoj vatri dok ne postane staklast.
2. korak: Dodavanje mesa
Meso isjecite na veoma sitne kockice i dodajte u šerpu. Dinstajte dok ne promijeni boju i pusti sok. Nalijte vodom da prekrije meso, poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, uz povremeno dolivanje vode. Ukoliko želite da koristite svinjsko meso, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolje da koristite.
3. korak: Dodavanje začina
Dodajte lovorov list, biber u zrnu i malo soli. Kuvajte da meso omekša.
4. korak: Dodavanje povrća
U međuvremenu sitno isjeckajte šargarepu, paškanat, celer i krompir. Dodajte povrće u čorbu, nalijte sa još oko 2 l vode i kuvajte na srednjoj vatri oko 40 minuta. Po potrebi dosolite.
5. korak (opciono): Zaprška
Ako želite gušću čorbu, napraviti blagu zapršku od brašna i vode i dodajte je u čorbu pred kraj kuvanja.
tako će se svi ukusi bolje povezati, a tekstura biti savršena.
6. korak: Tajni sastojak
U posebnoj posudi umutite žumance sa kiselom pavlakom. Sklonite čorbu sa vatre i polako, uz stalno mješanje, sipajte ovu smjesu u tankom mlazu.
7. korak: Završno krčkanje
Vratiti čorbu na laganu vatru, dodati sitno seckan peršun i kuvati još 5 minuta, bez jakog ključanja.
8. korak: Služenje
Ostavite je da se malo prohladi, pa je poslužite toplu uz domaći hljeb.