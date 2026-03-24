logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za pravu kafansku teleću čorbu: Tajna je u dodatku ova dva sastojka na kraju

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte koja 2 sastojka treba da dodate u domaću teleću čorbu da bi imala ukus kao ona iz kafane.

Recept za kafansku teleću čorbu Izvor: Shutterstock

Malo koje jelo može da se mjeri sa pravom, domaćom telećom čorbom, onom koja se dugo krčka, miriše na nedjeljni ručak i ima onu posebnu, kafansku punoću ukusa.

Na prvi pogled jednostavna, ali zapravo bogata i slojevita, ova čorba krije tajnu u strpljenju, kvalitetnom mesu i finom završnom dodatku koji joj daje prepoznatljivu kremastu teksturu.

Upravo zato je podjednako voljena i u kućama i u kafanama, kao siguran izbor za obrok koji će vas okrepiti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1,5 – 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g telećeg buta
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 2–3 šargarepe
  • 1–2 paškanata
  • manji korjen celera
  • 2 krompira
  • malo ulja ili masti
  • oko 2 l vode

  • Začini:

  • so
  • biber u zrnu
  • lovorov list

  • Za završnicu:

  • 1 žumance
  • 2-3 kašike kisele pavlake
  • malo sjeckanog peršuna
  • 1–2 kašike brašna za blago zgušnjavanje

Priprema:

1. korak: Dinstanje luka

Sitno isjeckajte crni luk i dinstajte ga na malo ulja ili masti na laganoj vatri dok ne postane staklast.

2. korak: Dodavanje mesa

Meso isjecite na veoma sitne kockice i dodajte u šerpu. Dinstajte dok ne promijeni boju i pusti sok. Nalijte vodom da prekrije meso, poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 60 minuta, uz povremeno dolivanje vode. Ukoliko želite da koristite svinjsko meso, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolje da koristite.

3. korak: Dodavanje začina

Dodajte lovorov list, biber u zrnu i malo soli. Kuvajte da meso omekša.

4. korak:  Dodavanje povrća

U međuvremenu sitno isjeckajte šargarepu, paškanat, celer i krompir. Dodajte povrće u čorbu, nalijte sa još oko 2 l vode i kuvajte na srednjoj vatri oko 40 minuta. Po potrebi dosolite.

5. korak (opciono): Zaprška

Ako želite gušću čorbu, napraviti blagu zapršku od brašna i vode i dodajte je u čorbu pred kraj kuvanja.

I meso i povrće sjeckajte na sitne kockice,

tako će se svi ukusi bolje povezati, a tekstura biti savršena.

 6. korak: Tajni sastojak

U posebnoj posudi umutite žumance sa kiselom pavlakom. Sklonite čorbu sa vatre i polako, uz stalno mješanje, sipajte ovu smjesu u tankom mlazu.

7. korak: Završno krčkanje

Vratiti čorbu na laganu vatru, dodati sitno seckan peršun i kuvati još 5 minuta, bez jakog ključanja.

8. korak: Služenje

Ostavite je da se malo prohladi, pa je poslužite toplu uz domaći hljeb.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA