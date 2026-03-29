Kako se prave uskršnji medenjaci? Jednostavni praznični kolačići koje možete spremati sa djecom

Isprobajte recept za uskršnje medenjake koji su toliko jednostavni da ih možete spremati zajedno sa djecom za predstojeće praznike.

Izvor: Shutterstock

Uskršnji medenjaci su savršen izbor za proljećnu prazničnu trpezu. Mirisni, začinjeni i lagano slatki, mogu se sjeći u različite oblike i prilagoditi prazničnom raspoloženju.

Ovi medenjaci ne samo da mame svojim aromama đumbira i cimeta, već su i zabavni za pravljenje, posebno ako pravite kolačiće sa djecom. Uz nekoliko jednostavnih koraka dobićete hrskave, zlatno-smeđe kolačiće koji će ukrasiti vaš sto i razveseliti sve ukućane.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: oko 40 komada

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

100 g neslanog putera

40 g kristal šećera

40 g smeđeg šećera

70 g meda

100 g brašna + za razvlačenje

pola kašičice sode bikarbone

pola kašičice mljevenog đumbira

2 kašičice mljevenog cimeta

1. korak: Priprema tijesta

U srednjoj šerpi istopite puter, oba šećera i med, miješajući dok ne dobijete glatku tečnost. Kada se smjesa otopi, sklonite je sa vatre i ostavite da se malo prohladi.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji prosijte brašno, đumbir, cimet i sodu bikarbonu. U suve sastojke dodajte prohlađenu tečnu smjesu i dobro izmješajte da se dobije ujednačeno tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

3. korak: Oblikovanje i hlađenje

Tijesto blago zamijesite rukama (dodajte nekoliko kapi vode ako je previše suvo). Podijelite tijesto na dva dijela, zamotajte u providnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.

Za još ljepšu poslasticu, medenjake možete spojiti čokoladnim namazom i napraviti sendvič kolačiće.

4. korak: Priprema za pečenje

U međuvremenu, zagrijte rernu na 180 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje. Površinu i oklagiju lagano pospite brašnom. Razvucite prvi dio tijesta na debljinu od oko 5 mm i pomoću modlica isjecite kolačiće u oblicima po želji. Postavite ih na pleh udaljene 3–4 cm jedne od drugih.

5. korak: Pečenje

Medenjake pecite oko 10 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Nakon pečenja, ostavite ih da se malo ohlade prije nego što ih prebacite na rešetku za hlađenje.

Po želji, možete ih ukrasiti šećernom glazurom.

(Stvar ukusa/Mondo)