logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se prave uskršnji medenjaci? Jednostavni praznični kolačići koje možete spremati sa djecom

Kako se prave uskršnji medenjaci? Jednostavni praznični kolačići koje možete spremati sa djecom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za uskršnje medenjake koji su toliko jednostavni da ih možete spremati zajedno sa djecom za predstojeće praznike.

Uskršnji medenjaci recept Izvor: Shutterstock

Uskršnji medenjaci su savršen izbor za proljećnu prazničnu trpezu. Mirisni, začinjeni i lagano slatki, mogu se sjeći u različite oblike i prilagoditi prazničnom raspoloženju.

Ovi medenjaci ne samo da mame svojim aromama đumbira i cimeta, već su i zabavni za pravljenje, posebno ako pravite kolačiće sa djecom. Uz nekoliko jednostavnih koraka dobićete hrskave, zlatno-smeđe kolačiće koji će ukrasiti vaš sto i razveseliti sve ukućane.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: oko 40 komada

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 100 g neslanog putera
  • 40 g kristal šećera
  • 40 g smeđeg šećera
  • 70 g meda
  • 100 g brašna + za razvlačenje
  • pola kašičice sode bikarbone
  • pola kašičice mljevenog đumbira
  • 2 kašičice mljevenog cimeta

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U srednjoj šerpi istopite puter, oba šećera i med, miješajući dok ne dobijete glatku tečnost. Kada se smjesa otopi, sklonite je sa vatre i ostavite da se malo prohladi.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji prosijte brašno, đumbir, cimet i sodu bikarbonu. U suve sastojke dodajte prohlađenu tečnu smjesu i dobro izmješajte da se dobije ujednačeno tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

3. korak: Oblikovanje i hlađenje

Tijesto blago zamijesite rukama (dodajte nekoliko kapi vode ako je previše suvo). Podijelite tijesto na dva dijela, zamotajte u providnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.

Za još ljepšu poslasticu,

medenjake možete spojiti čokoladnim namazom i napraviti sendvič kolačiće.

4. korak: Priprema za pečenje

U međuvremenu, zagrijte rernu na 180 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje. Površinu i oklagiju lagano pospite brašnom. Razvucite prvi dio tijesta na debljinu od oko 5 mm i pomoću modlica isjecite kolačiće u oblicima po želji. Postavite ih na pleh udaljene 3–4 cm jedne od drugih.

5. korak: Pečenje

Medenjake pecite oko 10 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Nakon pečenja, ostavite ih da se malo ohlade prije nego što ih prebacite na rešetku za hlađenje.

Po želji, možete ih ukrasiti šećernom glazurom.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Uskrs Vaskrs Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA