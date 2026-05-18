Greška broj jedan pri pranju: Zbog ovoga vaša omiljena crna odjeća brzo postaje sivkasta

Ako ovako perete crnu odjeću, pravite grešku koja uništava boju, ali i sama vlakna tkanine.

Izvor: Shutterstock/Andrii Zastrozhnov

Ako imate mnogo crne odjeće, vjerovatno muku mučite sa činjenicom da boja brzo blijedi. Nije samo efekat Sunca pri nošenju i sušenju veša "krivac", već su i greške pri pranju veša razlog zašto crna odjeća brzo izblijedi.

Crna odjeća može biti vrlo elegantna, lako se uklapa sa većinom boja, ali svako ko je često nosi zna da uskoro može da postane sivkasta, ili čak da "vuče" na teget. Stručnjak za hemijsko čišćenje otkrio je grešku broj jedan pri pranju crne garderobe.

Stiv Kolins, stručnjak čija porodica već tri generacije ima radnju hemijskog čišćenja odjeće u Atlanti, Džordžija, rekao je da je pogrešna temperatura mašinskog pranja jedan od glavnih krivaca za izblijedjelu crnu odjeću.

"Previše vruća voda je vaš neprijatelj. Vrelina i bogate boje kao što je crna, ali i neke jarke, nikako nisu dobra kombinacija. Mnogi misle da viša temperatura u mašini za pranje veša znači i eliminisanje fleka i neprijatnih mirisa, ali nikako neće zaštititi dugovječnost i jasnoću boje crne odjeće", rekao je on.

Zašto je visoka temperatura pranja problem za crnu odjeću?

"Visoke temperature mogu da izvuku boju iz tkanine. A dok se veš vrti u mašini, stvara se trenje koje će oslabiti tkaninu. Vaša crna odjeća je dobila batine, uslovo rečeno. I takvo pranje će je brzo izblijediti i oštetiti", upozorio je Kolins.

Ukoliko živite u mjestu sa tvrdom vodom, moguće je da će ostaviti i naslage koje se vremenom gomilaju na odjeći. Deterdženti, takođe, imaju hemikalije koje posvetljuju, i rezultat je sivkasta, neugledna crna odjeća.

Trik stručnjaka za pranje crne odjeće

Kolins navodi i da bi trebalo da razdvajate garderobu kada je perete, a on to radi na sljedeći način. Crne i tamne boje idu u jednu mašinu. Jarke, zasićene boje kao što su crvena i ljubičasta idu zajedno. Svjetlije, slične boje kao što su siva i bež mogu se prati u istoj mašini, a odvojeno se pere bijeli veš.

"Trudim se i da razdvajam tipove tkanine, pa tako ne perem poliestersku odjeću za vježbanje zajedno sa pamučnim košuljama. Na taj način, smanjujem trenje pri pranju odjeće", rekao je on.

Izvor: Shutterstock/Seeme

Kada je sušenje veša u pitanju, Kolins izbegava mašinu za sušenje za svoje crne komade. Vrelina je neprijatelj crne garderobe, pa ju je bolje sušiti na terasi ili u dobro provetrenoj prostoriji, nego u mašini koja ima program sušenja na visokoj temperaturi. Stručnjak se slaže da će prirodno sušenje ostaviti i nabore koje potom moramo da peglamo, ali stoji iza tvrdnje da će tako crna odjeća ostati dugo svježa i bogate boje.

(MONDO)