Odjeća vam se skupila poslije pranja? Ne brinite, postoji genijalan trik

Skupljena garderoba ne mora u smeće – otkrivamo kako da uz regenerator, vodu i par jednostavnih koraka bezbjedno rastegnete odjeću i spasite omiljene komade.

Izvor: Ljupco Smokovski/Shutterstock

Skupljena odjeća često može da se spase.

Regenerator i mlaka voda pomažu da se vlakna opuste.

Pamuk i džins se lakše vraćaju nego svila i vuna.

Pranje veša je jedan od onih nedjeljnih rituala koji djeluju kao da se nikada ne završavaju. Sam po sebi nije zahtjevan, ali ovaj naizgled rutinski kućni posao može se u trenutku pretvoriti u pravo razočaranje, naročito kada iz mašine izvadite omiljenu košulju i shvatite da je sada bar tri broja manja nego prije pranja.

Skupljanje odjeće se, nažalost, dešava lakše nego što mislimo. Dovoljna je jedna pogrešna postavka, previsoka temperatura ili nepažnja prema etiketi za održavanje. Ipak, dobra vijest je da je u mnogim slučajevima proces vraćanja odjeće u nosivo stanje gotovo jednako jednostavan kao i greška koja ga je izazvala. U nekoliko pažljivo izvedenih koraka moguće je vratiti tkanini fleksibilnost, prije nego što mašina i sušilica zauvijek odnesu pobjedu.

"Ne brinite, neke skupljene tkanine mogu se vratiti u prvobitno stanje", objašnjava Morgan Lalond, menadžerka brenda u kompaniji Virpul.

Skupljena odjeća često se može oživjeti uz pomoć osnovnih kućnih sredstava, a većina njih nalazi se tamo gdje ih najmanje očekujemo, u kupatilu. U nastavku saznajte kako da pažljivo i bezbjedno rastegnete odjeću bez dodatnih oštećenja.

Možda će vas zanimati Tečni prašak ili u prahu? Jedan se više isplati, a retko ko zna kako se koji pravilno i efikasno koristi

Zašto se odeća skuplja?

Ako makar jednom zanemarite uputstva za pranje ili osetljiv komad garderobe završi u preagresivnom ciklusu na previsokoj temperaturi, vaša odeća može postati žrtva neželjenog skupljanja u mašini ili sušilici. Toplota, trenje i voda zatežu vlakna, zbog čega tkanina gubi svoj prvobitni oblik. Ipak, važno je znati da je u određenim slučajevima moguće ponovo rastegnuti odjeću bez dodatnog oštećenja.

Da li je moguće ublažiti skupljanje odjeće?

Pre nego što zgužvani komad garderobe bacite ili odnesete na hemijsko čišćenje u poslednjoj nadi da spasite omiljenu stvar koja sada izgleda kao dečja odeća, svratite do kupatila. Tamo se nalazi neočekivani saveznik — regenerator za kosu.

Baš kao što dobar regenerator omekšava kosu i čini je podatnijom, isti princip važi i za vlakna tkanine. Omekšana vlakna lakše se rastežu i mogu se nježno vratiti u približno prvobitni oblik nakon skupljanja. Ako imate regenerator pri ruci, slijedite sljedeće korake.

Problemi sa pranjem veša

Izvor: ALPA PROD/Shutterstock

Šta vam je potrebno

Regenerator za kosu ili blagi šampon

Mlaka voda

Velika činija ili lavor

Peškir

Kako ublažiti skupljanje odjeće regeneratorom

Slijedite ove jednostavne korake kako biste pokušali da poništite štetu nastalu pranjem:

U činiji ili lavoru pomešajte mlaku vodu i dvije kašike regeneratora za kosu. Može poslužiti i blagi šampon, poput dječjeg.

Potopite skupljeni komad odjeće u smjesu i ostavite da stoji oko 30 minuta .

. Zatim izvadite odjeću i nježno iscijedite višak vode . Po potrebi je umotajte u peškir kako biste uklonili dodatnu vlagu.

. Po potrebi je umotajte u peškir kako biste uklonili dodatnu vlagu. Pažljivo i postepeno rastegnite odjeću koliko je moguće i ostavite je da se osuši na vazduhu u tom položaju.

i ostavite je da se osuši na vazduhu u tom položaju. Na kraju, ponovo operite i osušite odjeću prema uputstvima sa etikete kako biste spriječili novo skupljanje i uklonili eventualne ostatke regeneratora.

Ručno pranje veša

Izvor: Shutterstock

Šta treba da znate o rastezanju različitih tkanina?

Vuna i kašmir

Vuna, dobijena od životinjskog runa, izuzetno je osjetljiva na toplotu i mehaničko djelovanje. Ako su se vlakna toliko skupila da su se međusobno slijepila i stvorila filc, rastezanje više nije moguće. Međutim, ako je došlo do blažeg skupljanja, vlakna se ovom metodom često mogu ponovo opustiti.

Kašmir, koji se dobija iz poddlake koza, još je osjetljiviji. Potopite ga u mješavinu vode i omekšivača, vrlo nježno rastegnite i fiksirajte u željeni oblik oko sat vremena, uz maksimalan oprez, piše Jutarnji.

Pamuk

Pamučne tkanine koje nisu prethodno skupljene mogu se smanjiti i do 20% nakon prvog pranja. Što je veći udio pamuka, veća je vjerovatnoća skupljanja. Ipak, pamuk se u većini slučajeva može ponovo rastegnuti metodama opisanim u ovom vodiču.

Dzemper

Izvor: Shutterstock

Poliester

Poliester je sintetičko vlakno poznato po izdržljivosti, ali se može skupiti na visokim temperaturama, naročito ako je riječ o tanjoj tkanini. Mješavine poliestera lakše se rastežu nego čisti poliester, ali metoda sa regeneratorom može pomoći kod obe varijante.

Lan

Lan se skuplja znatno manje od drugih tkanina — oko 4% nakon prvog pranja. Čisti lan nije moguće ponovo rastegnuti, ali mješavine lana mogu pozitivno reagovati na ovu metodu. Preporučuje se sušenje na vešalici.

Svila

Svila zahtijeva poseban oprez. Potopite je u mješavinu vode i omekšivača od 30 minuta do sat vremena. Dok je još mokra, vrlo nježno je rastežite, jer su vlakna tada osjetljivija. Višak vode uklonite peškirom i ostavite da se suši na vazduhu.

Teksas

Teksas se pri prvom pranju obično skupi oko 3 do 4%, ali ima tendenciju ponovnog rastezanja. Za brzo rješenje možete obući džins dok je još blago vlažan i uraditi nekoliko čučnjeva kako bi se vlakna opustila.

Kako još možete rastegnuti odjeću?

Umjesto regeneratora, može se koristiti i blagi deterdžent za veš ili mješavina jednog dela destilovanog bijelog sirćeta i tri dijela vode za potapanje. Cilj je uvijek isti — omekšati tkanje kako bi se vlakna mogla ponovo rastegnuti.

Dodatne metode uključuju parenje tkanine radi omekšavanja vlakana, učvršćivanje mokrog komada odjeće u željenu veličinu ili korišćenje posebno napravljenih rastezača za odjeću.

Iako se skupljena odjeća često doživljava kao izgubljen slučaj, u mnogim situacijama vrijedi pokušati prije nego što se oprostite od omiljenog komada. Uz malo strpljenja, pažljivo rukovanje i nekoliko jednostavnih kućnih trikova, moguće je vratiti funkcionalnost i produžiti vijek garderobe. U svijetu brzih rješenja, ponekad su upravo najjednostavnije metode one koje daju najbolje rezultate.