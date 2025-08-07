logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turski način pranja peškira oduševljava žene širom svijeta: Trik koji mijenja sve, a treba vam samo jedan sastojak

Turski način pranja peškira oduševljava žene širom svijeta: Trik koji mijenja sve, a treba vam samo jedan sastojak

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Zaboravite omekšivač! Turski trik za mekane, mirišljave peškire koristi samo jedan sastojak koji već imate kod kuće.

Trik za pranje peškira da bolje upijaju Izvor: Shutterstock

Da bi peškiri ostali čisti i dugotrajni, potrebno je malo truda i pridržavanje nekoliko savjeta. Stručnjaci savetuju da se peškiri peru na višim temperaturama, idealno između 40 i 60 stepeni Celzijusa.

Peškiri često dolaze u kontakt s kožom i vlagom, što ih čini idealnim podlogama za razvoj bakterija i mikroba. Zbog toga je potrebna viša temperatura pranja. Drugi važan aspekt je njihova sposobnost upijanja. Glavna funkcija peškira je da upijaju vodu, ali zbog grešaka u pranju oni s vremenom postaju tvrđi i manje upijajući.

Možda će vas zanimati

Jedan od glavnih uzroka toga su omekšivači, koji se lijepe za vlakna i otežavaju tkaninu.

Turski način pranja peškira ih čini mekšim i upijajućim

Ova metoda se može koristiti i za nove peškire. Nakon kupovine, uvijek ih potopite u vodu na nekoliko sati. Neki čak preporučuju da se natapaju i do 24 sata. To oslobađa vlakna i čini tkaninu mekšom i prijatnijom. U vodu možete dodati i nekoliko kašičica sode bikarbone – savršeno će osvježiti tkaninu.

Peškir za brisanje ruku
Izvor: Shutterstock

Soda bikarbona kao moćan saveznik

Jestiva soda (soda bikarbona) je odličan saveznik u pranju peškira. Prilikom svakog pranja možete dodati nekoliko kašika sode direktno u bubanj veš mašine. Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise i uništava bakterije. Ima antibakterijska svojstva i bezbjedna je za kožu. Takođe poboljšava sposobnost upijanja tkanine i pomaže da peškiri duže zadrže svjež i nov izgled.

Soda bikarbona
Izvor: Shutterstock

(MONDO/Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

veš pranje peškir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA