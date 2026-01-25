Da li ste oprali šal i kapu? Ne slutite koliko su prljavi, a tek da vidite šta može da uradi koži vašeg lica

Dermatolozi upozoravaju da šalovi, rukavice i kape mogu izazvati akne zimi. Saznajte koliko često treba da ih perete i koje materijale da birate.

Izvor: Roman Samborskyi/Shutterstock

Šalovi u kontaktu sa kožom mogu izazvati akne, iritacije i osipe ako se ne peru redovno.

Dermatolozi savjetuju pranje šalova nakon 3–5 nošenja, a kapa i rukavica barem jednom nedjeljno.

Pamuk je najbezbjedniji materijal za kožu, dok sintetika i vuna mogu pogoršati stanje.

Iako su najjači minusi iza nas, hladni dani su i dalje tu, a sa njima i šalovi, kape i rukavice bez kojih ne izlazimo iz kuće. Dok nas greiu i štite od vetra, ovi zimski dodaci često su u direktnom kontaktu sa kožom lica i vrata – i upravo tu može da nastane problem o kojem se rijetko govori.

Naime, šalovi i rukavice mogu doprinijeti pojavi akni, iritacija i osipa, naročito tokom zime kada je koža osjetljivija nego inače.

Šalovi i koža: veza koju često zanemarujemo

Ako šal tokom cijele zime dodiruje kožu lica i vrata, dermatolozi upozoravaju da bi ga trebalo prati podjednako često kao jastučnice. Razlog je jednostavan – tkanina tokom nošenja skuplja masnoću, znoj, nečistoće i ostatke šminke, koje se potom prenose direktno na kožu.

To može dovesti do iritacija, zapušenih pora i pojave akni, naročito u predelu brade, vrata i donjeg dijela lica, piše Živim.

Akne, iritacije i "lažne" bubuljice

Dermatolog dr Kori L. Hartman objašnjava da trenje šala o kožu može izazvati sitna oštećenja na površini kože.

"Ta mala oštećenja su zapravo mikropukotine koje omogućavaju bakterijama da prodru kroz kožnu barijeru i izazovu akne ili iritacije", upozorava dr Hartman.

Pored klasičnih akni, nošenje šala može izazvati i druga stanja:

mehaničke akne (nastaju usled pritiska na folikul dlake),

kontaktni dermatitis (ružičast, često svrbljiv osip),

folikulitis, koji može ličiti na akne, ali se promene javljaju oko folikula dlake i ujednačene su veličine.

Bubuljice

Izvor: Shutterstock

Zašto zima pogoršava stanje kože

Zimski uslovi dodatno pogoduju problemima sa kožom. Suv vazduh, kako spolja tako i u zagrejanim prostorima, podstiče kožu da proizvodi više sebuma. Kada se to spoji sa trenjem tkanine i nečistim šalom, rizik od akni značajno raste.

Koliko često treba prati šalove?

Redovno pranje značajno smanjuje rizik od iritacija i akni.

Prema savjetu dr Hartmana:

Šalove treba prati nakon 3 do 5 nošenja

Ako ih nosite nekoliko puta nedeljno – pranje jednom nedjeljno je minimum

Ako primijetite mrlje od šminke, znoja ili neprijatan miris – šal treba oprati odmah

U slučaju kožnih infekcija, pranje je obavezno nakon svakog nošenja

Sušenje šala

Izvor: saruntorn chotchitima/Shutterstock

Koji materijali su najbolji za kožu?

Izbor tkanine igra veliku ulogu u zdravlju kože.

Dr Ksenija Kobets, dermatolog, ističe da:

Sintetički materijali poput poliestera, najlona i akrila zadržavaju znoj i masnoću i mogu pogoršati stanje kože

Vuna , iako prirodna, kod nekih osoba može izazvati dodatnu iritaciju

Pamuk je najbezbjedniji izbor, naročito za osobe koje se lako znoje ili imaju osjetljivu kožu

Takođe se savjetuje izbegavanje jakih omekšivača i deterdženata sa mirisima, jer mogu izazvati dodatnu iritaciju.

Kapa, šal i rukavice

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Nisu problem samo šalovi

Dermatolozi upozoravaju da i drugi zimski dodaci mogu negativno uticati na kožu ako se ne peru redovno:

kape i fantomke – prati jednom nedjeljno

rukavice – prati nakon 3 do 4 nošenja

štitnici za uši – redovno prati jer dugo stoje u kontaktu sa kožom

Dr Hartman posebno savjetuje da se rukavicama ne dodiruje lice, kako se bakterije ne bi prenosile na kožu.

Kapute i jakne treba prati ili hemijski čistiti jednom do dva puta po sezoni, ili odmah ako primetite neprijatan miris ili vidljivu prljavštinu.