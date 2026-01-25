Da li ste oprali šal i kapu? Ne slutite koliko su prljavi, a tek da vidite šta može da uradi koži vašeg lica

Dermatolozi upozoravaju da šalovi, rukavice i kape mogu izazvati akne zimi. Saznajte koliko često treba da ih perete i koje materijale da birate.
- Šalovi u kontaktu sa kožom mogu izazvati akne, iritacije i osipe ako se ne peru redovno.
- Dermatolozi savjetuju pranje šalova nakon 3–5 nošenja, a kapa i rukavica barem jednom nedjeljno.
- Pamuk je najbezbjedniji materijal za kožu, dok sintetika i vuna mogu pogoršati stanje.
Iako su najjači minusi iza nas, hladni dani su i dalje tu, a sa njima i šalovi, kape i rukavice bez kojih ne izlazimo iz kuće. Dok nas greiu i štite od vetra, ovi zimski dodaci često su u direktnom kontaktu sa kožom lica i vrata – i upravo tu može da nastane problem o kojem se rijetko govori.
Naime, šalovi i rukavice mogu doprinijeti pojavi akni, iritacija i osipa, naročito tokom zime kada je koža osjetljivija nego inače.
Šalovi i koža: veza koju često zanemarujemo
Ako šal tokom cijele zime dodiruje kožu lica i vrata, dermatolozi upozoravaju da bi ga trebalo prati podjednako često kao jastučnice. Razlog je jednostavan – tkanina tokom nošenja skuplja masnoću, znoj, nečistoće i ostatke šminke, koje se potom prenose direktno na kožu.
To može dovesti do iritacija, zapušenih pora i pojave akni, naročito u predelu brade, vrata i donjeg dijela lica, piše Živim.
Akne, iritacije i "lažne" bubuljice
Dermatolog dr Kori L. Hartman objašnjava da trenje šala o kožu može izazvati sitna oštećenja na površini kože.
"Ta mala oštećenja su zapravo mikropukotine koje omogućavaju bakterijama da prodru kroz kožnu barijeru i izazovu akne ili iritacije", upozorava dr Hartman.
Pored klasičnih akni, nošenje šala može izazvati i druga stanja:
mehaničke akne (nastaju usled pritiska na folikul dlake),
kontaktni dermatitis (ružičast, često svrbljiv osip),
folikulitis, koji može ličiti na akne, ali se promene javljaju oko folikula dlake i ujednačene su veličine.
Zašto zima pogoršava stanje kože
Zimski uslovi dodatno pogoduju problemima sa kožom. Suv vazduh, kako spolja tako i u zagrejanim prostorima, podstiče kožu da proizvodi više sebuma. Kada se to spoji sa trenjem tkanine i nečistim šalom, rizik od akni značajno raste.
Koliko često treba prati šalove?
Redovno pranje značajno smanjuje rizik od iritacija i akni.
Prema savjetu dr Hartmana:
Šalove treba prati nakon 3 do 5 nošenja
Ako ih nosite nekoliko puta nedeljno – pranje jednom nedjeljno je minimum
Ako primijetite mrlje od šminke, znoja ili neprijatan miris – šal treba oprati odmah
U slučaju kožnih infekcija, pranje je obavezno nakon svakog nošenja
Koji materijali su najbolji za kožu?
Izbor tkanine igra veliku ulogu u zdravlju kože.
Dr Ksenija Kobets, dermatolog, ističe da:
Sintetički materijali poput poliestera, najlona i akrila zadržavaju znoj i masnoću i mogu pogoršati stanje kože
Vuna, iako prirodna, kod nekih osoba može izazvati dodatnu iritaciju
Pamuk je najbezbjedniji izbor, naročito za osobe koje se lako znoje ili imaju osjetljivu kožu
Takođe se savjetuje izbegavanje jakih omekšivača i deterdženata sa mirisima, jer mogu izazvati dodatnu iritaciju.
Nisu problem samo šalovi
Dermatolozi upozoravaju da i drugi zimski dodaci mogu negativno uticati na kožu ako se ne peru redovno:
kape i fantomke – prati jednom nedjeljno
rukavice – prati nakon 3 do 4 nošenja
štitnici za uši – redovno prati jer dugo stoje u kontaktu sa kožom
Dr Hartman posebno savjetuje da se rukavicama ne dodiruje lice, kako se bakterije ne bi prenosile na kožu.
Kapute i jakne treba prati ili hemijski čistiti jednom do dva puta po sezoni, ili odmah ako primetite neprijatan miris ili vidljivu prljavštinu.