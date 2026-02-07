Recept za jafa kolač iz doba Jugoslavije

Isprobajte recept za jafa kolač na kojem su odrasle generacije. Bio je popularan još u doba Jugoslavije, a savršena je kombinacija narandže i čokolade.
U vrijeme kada se nije mnogo biralo, već se pravilo ono što je provjereno i dostupno, jafa kolač je imao posebno mjesto na porodičnom stolu. Spremao se širom Jugoslavije, u stanovima i kućama, bez mnogo razmišljanja i bez posebnih prilika.
Sastojci su bili jednostavni, mjerili su se kašikama, a sve što je bilo potrebno već se nalazilo u kuhinji. Upravo ta jednostavnost činila ga je omiljenim izborom mnogih domaćica.
Majke i bake su ga najradije pripremale kao poslasticu poslije ručka, naročito nedjeljom. Dok se ručak privodio kraju, kolač je već bio u plehu, a kuća je mirisala na pomorandžu i čokoladu.
Nije to bio kolač za pokazivanje, već za deljenje, sjekao se na kocke, služio uz kafu ili čaj i jeo polako, u razgovoru. Svaka porodica imala je svoju verziju, ali je ukus uvijek bio prepoznatljiv.
Upravo zato je ostao zapamćen kao jedan od onih recepata koji se prenose bez zapisivanja, iz ruke u ruku, i koji i danas budi isto zadovoljstvo kao nekada.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 12–16 parčadi
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja: 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat (bez hlađenja)
Težina: srednje zahtjevna
Sastojci:
Za kore:
- 5 jaja
- 25 kašika šećera
- 25 kašika glatkog brašna
- 25 kašika mlijeka
- 25 kašika ulja
- 2 praška za pecivo
Za fil:
- 2 cijele narandže
- 200 g šećera
- 100 ml vode
- 200 g džema od kajsija
Za čokoladni preliv:
- 100 g čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Priprema kora
U posudi sjedinite jaja i šećer, pa dodajte mleko i ulje. Postepeno umješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo. Smjesu podijelite na dva dijela, jedan manji i jedan veći, i ispecite dvije kore u podmazanom plehu na umjerenoj temperaturi, dok ne dobiju svijetlu boju i meku strukturu. Ostavite da se potpuno ohlade.
2. korak: Priprema aromatičnog fila
U šerpi zagrijte vodu i šećer dok se ne dobije gust sirup. Narandže prethodno zamrznite, zatim ih izrendajte zajedno sa korom i dodajte u vruć sirup. Sitno izmrvite veći patišpanj i umiješajte ga u smjesu zajedno sa džemom od kajsija. Dobro promiješajte dok se ne dobije sočan, mirisan fil.
Ako vam je fil previše sladak, dodajte malo svježeg soka od limuna u džem ili sirup, dobićete prijatan balans ukusa.
3. korak: Sastavljanje kolača
Manju koru premažite tankim slojem džema, zatim ravnomjerno rasporedite fil. Blago poravnajte kako bi sloj bio ujednačen.
4. korak: Čokoladni završetak
Na laganoj vatri rastopite čokoladu sa uljem dok ne postane glatka i sjajna. Prelijte kolač dok je glazura još topla.
5. korak: Hlađenje i vezivanje ukusa
Ostavite kolač nekoliko sati da se ohladi i stegne. Tokom tog vremena kore će upiti vlagu iz fila, a ukusi će se potpuno povezati.