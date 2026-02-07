Recept za jafa kolač iz doba Jugoslavije

Isprobajte recept za jafa kolač na kojem su odrasle generacije. Bio je popularan još u doba Jugoslavije, a savršena je kombinacija narandže i čokolade.

Izvor: Shutterstock

U vrijeme kada se nije mnogo biralo, već se pravilo ono što je provjereno i dostupno, jafa kolač je imao posebno mjesto na porodičnom stolu. Spremao se širom Jugoslavije, u stanovima i kućama, bez mnogo razmišljanja i bez posebnih prilika.

Sastojci su bili jednostavni, mjerili su se kašikama, a sve što je bilo potrebno već se nalazilo u kuhinji. Upravo ta jednostavnost činila ga je omiljenim izborom mnogih domaćica.

Majke i bake su ga najradije pripremale kao poslasticu poslije ručka, naročito nedjeljom. Dok se ručak privodio kraju, kolač je već bio u plehu, a kuća je mirisala na pomorandžu i čokoladu.

Nije to bio kolač za pokazivanje, već za deljenje, sjekao se na kocke, služio uz kafu ili čaj i jeo polako, u razgovoru. Svaka porodica imala je svoju verziju, ali je ukus uvijek bio prepoznatljiv.

Upravo zato je ostao zapamćen kao jedan od onih recepata koji se prenose bez zapisivanja, iz ruke u ruku, i koji i danas budi isto zadovoljstvo kao nekada.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 12–16 parčadi

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat (bez hlađenja)

Težina: srednje zahtjevna

Sastojci:

Za kore:

5 jaja

25 kašika šećera

25 kašika glatkog brašna

25 kašika mlijeka

25 kašika ulja

2 praška za pecivo

Za fil:

2 cijele narandže

200 g šećera

100 ml vode

200 g džema od kajsija

Za čokoladni preliv:

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Priprema kora

U posudi sjedinite jaja i šećer, pa dodajte mleko i ulje. Postepeno umješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo. Smjesu podijelite na dva dijela, jedan manji i jedan veći, i ispecite dvije kore u podmazanom plehu na umjerenoj temperaturi, dok ne dobiju svijetlu boju i meku strukturu. Ostavite da se potpuno ohlade.

2. korak: Priprema aromatičnog fila

U šerpi zagrijte vodu i šećer dok se ne dobije gust sirup. Narandže prethodno zamrznite, zatim ih izrendajte zajedno sa korom i dodajte u vruć sirup. Sitno izmrvite veći patišpanj i umiješajte ga u smjesu zajedno sa džemom od kajsija. Dobro promiješajte dok se ne dobije sočan, mirisan fil.

Prilagodite slatkoću Ako vam je fil previše sladak, dodajte malo svježeg soka od limuna u džem ili sirup, dobićete prijatan balans ukusa.

3. korak: Sastavljanje kolača

Manju koru premažite tankim slojem džema, zatim ravnomjerno rasporedite fil. Blago poravnajte kako bi sloj bio ujednačen.

4. korak: Čokoladni završetak

Na laganoj vatri rastopite čokoladu sa uljem dok ne postane glatka i sjajna. Prelijte kolač dok je glazura još topla.

5. korak: Hlađenje i vezivanje ukusa

Ostavite kolač nekoliko sati da se ohladi i stegne. Tokom tog vremena kore će upiti vlagu iz fila, a ukusi će se potpuno povezati.