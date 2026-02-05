Brzinski recept za mini pice: Jelo koje će podjednako obožavati i ukućani i gosti, pogotovo oni najmlađi

Napravite jelo koje će podjednako obožavati i ukućani i gosti, po ovom brzinskom receptu za mini pice.
Mini pice su idealan izbor kada želite da pripremite nešto brzo, ukusno i zabavno. Savršeno su za rođendane, posebno dječije, jer mališani obožavaju da ih jedu prstima, a možete ih i dekorisati po želji.
Najljepše je što su beskrajno prilagodljive, fil možete mijenjati po sezoni, raspoloženju ili sastojcima koje imate u frižideru, pa svaka mini pica može postati mala gastronomska avantura.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 4-6 osoba
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 45–50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
mjera je čaša od 200 ml
- 3 čaše brašna
- 1 čaša jogurta
- pola čaše ulja
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 100 g kečapa
- 150 g šunkarice
- 150 g kačkavalja
- origano
- 1 žumance (po želji)
Priprema:
1. korak: Priprema tijesta
U velikoj činiji pomiješajte brašno, jogurt, ulje, so i prašak za pecivo. Mijesite dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Ostavite ga da odmori 5–10 minuta.
2. korak: Formiranje krugova
Tijesto razvucite oklagijom u veliki, ravnomjeran pravougaonik ili krug debljine oko 5 mm. Širom čašom vadite krugove testa.
Ove mini pice možete filovati po želji - koristite pelat umjesto kečapa, dodajte masline, pečurke, kulen, mocarelu itd.
3. korak: Filovanje
Na svaki krug stavite kašičicu kečapa i ravnomjerno je razmažite. Pospite ih rendanom šunkaricom, sirom i origanom.
4. korak: Završetak i pečenje
Po želji premažite ivice žumancetom za lijep sjaj. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni 15–20 minuta.
5. korak: Posluživanje
Poslužite tople.