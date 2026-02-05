logo
Brzinski recept za mini pice: Jelo koje će podjednako obožavati i ukućani i gosti, pogotovo oni najmlađi

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite jelo koje će podjednako obožavati i ukućani i gosti, po ovom brzinskom receptu za mini pice.

Recept za mini pice Izvor: Shutterstock

Mini pice su idealan izbor kada želite da pripremite nešto brzo, ukusno i zabavno. Savršeno su za rođendane, posebno dječije, jer mališani obožavaju da ih jedu prstima, a možete ih i dekorisati po želji.

Najljepše je što su beskrajno prilagodljive, fil možete mijenjati po sezoni, raspoloženju ili sastojcima koje imate u frižideru, pa svaka mini pica može postati mala gastronomska avantura.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 4-6 osoba

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 45–50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mjera je čaša od 200 ml

  • 3 čaše brašna
  • 1 čaša jogurta
  • pola čaše ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 g kečapa
  • 150 g šunkarice
  • 150 g kačkavalja
  • origano
  • 1 žumance (po želji)

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U velikoj činiji pomiješajte brašno, jogurt, ulje, so i prašak za pecivo. Mijesite dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Ostavite ga da odmori 5–10 minuta.

2. korak: Formiranje krugova

Tijesto razvucite oklagijom u veliki, ravnomjeran pravougaonik ili krug debljine oko 5 mm. Širom čašom vadite krugove testa.

Varijacije u ukusu:

Ove mini pice možete filovati po želji - koristite pelat umjesto kečapa, dodajte masline, pečurke, kulen, mocarelu itd.

3. korak: Filovanje

Na svaki krug stavite kašičicu kečapa i ravnomjerno je razmažite. Pospite ih rendanom šunkaricom, sirom i origanom. 

4. korak: Završetak i pečenje

Po želji premažite ivice žumancetom za lijep sjaj. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni 15–20 minuta.

5. korak: Posluživanje

Poslužite tople.

