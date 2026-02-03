logo
Recept za juneće šnicle u sosu od turšije: Ova neočekivana kombinacija sastojaka je san svakog gurmana

Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da od neočekivane kombinacije sastojaka napravite juneće šnicle u sosu od turšije. Pravi gurmani će ih posebno voljeti.

Juneće šnicle u sosu od turšije recept Izvor: Shutterstock

Kad pomislite na klasične šnicle, vjerovatno vam na pamet pada jednostavan sos od pavlake ili paradajza. Ali, da li ste ikada probali šnicle u sosu od turšije?

Spoj kiselkastih paprika i krastavaca sa nježnim, sočnim mesom stvara neobičan, ali savršeno uravnotežen ukus koji osvaja na prvi zalogaj.

Ovaj sos nije samo kulinarska avantura, on je pravo otkriće za sve koji vole složene, bogate arome. Kisele paprike i krastavci daju pikantnu notu, dok dinstano povrće i pavlaka za kuvanje stvaraju kremastu, glatku teksturu koja se sjajno uklapa sa mesom.

Rezultat je jelo koje je istovremeno rustično, domaće, ali i iznenađujuće sofisticirano, savršeno za porodični ručak ili večeru koja će oduševiti goste.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4-5

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja: 40 minuta

Ukupno vreme pripreme: 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 800 g junećih šnicli
  • 2 glavice crnog luka
  • 1 veća šargarepa
  • 1 korijen peršuna
  • 1 korijen celera
  • 600 g kiselih paprika
  • 100 g kiselih krastavaca
  • 50 g maslaca
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • kašičica senfa
  • so, biber
  • origano po ukusu
  • limunov sok po ukusu

Priprema:

1. korak: Dinstanje povrća

Na maslacu propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte očišćenu šargarepu, korijen peršuna i celera, i dinstajte povrće dok lagano ne omekša. Tokom dinstanja, povremeno podlivajte povrće vodom , pa čak i kiselinom iz tegle s paprikama, to će dati posebnu dubinu ukusa.

2. korak: Dodavanje turšije

Dodajte sitno sjeckane kisele paprike i krastavce, pa nastavite dinstanje dok sve ne omekša. Na kraju dodajte pavlaku za kuvanje, senf, začinite solju, biberom, origano i limunovim sokom i kuvajte dok ne ispari višak tečnosti. Povrće treba da ostane sočno i aromatično.

3. korak: Priprema mesa

Juneće šnicle očistite od žilica i opni, isecite na tanje komade i kratko ih ispržite na malo vrućeg ulja dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite meso i sačuvajte masnoću od pečenja.

Zamjena za junetinu:

Umjesto junećih šnicli možete koristiti i svinjske, samo ih dobro izlupajte kuhinjskim čekićem prije pečenja.

4. korak: Finalizacija sosa

U saft od pečenja dodajte sos koji ste prethodno pasirali, prokuvajte i prilagodite začine po ukusu. Vratite šnicle u sos, zagrejte nekoliko minuta da se ukusi sjedine i meso ostane sočno.

5. korak: Serviranje

Šnicle servirajte tople, prelivene bogatim sosom od turšije. Odlično se slažu uz pire krompir, kuvani krompir ili svježi domaći hleb.

