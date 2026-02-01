Recept za pileću pečenicu: Domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog

Saznajte kako da napravite domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog, po ovom receptu za pileću pečenicu.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite domaću alternativu kupovnim mesnim prerađevinama, napravite ovu fenomenalnu pileću pečenicu. Sočna, mekana i blago aromatična zahvaljujući dodatku meda i začina, savršena je i za svakodnevne obroke, ali i svečanije prilike.

Lako se sječe, lijepo izgleda i još ljepše miriše, a nakon hlađenja dobija idealnu teksturu za sendviče ili kao hladno predjelo za slavlja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: vekna od mesa

Porcije/Količina: 6-8

Vrijeme pripreme: 30 minuta + vrijeme mariniranja

Vrijeme pečenja: oko 1 sat i 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 dana (sa mariniranjem i hlađenjem)

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za veknu:

1 kg pilećeg bijelog mesa

400 g pilećeg bataka bez kosti, sa kožom

1 kašika soli

1 kašičica timijana

1 ravna kašičica mljevenog bibera

1 kašičica suvog bijelog luka

1 kašičica slatke mljevene paprike

1 kašika meda

Dodatno:

oko 200 ml vode

2 kašičice želatina

maslac za podmazivanje kalupa

Za glazuru:

1 ravna kašika tečnog meda

1 kašičica senfa

1/4 kašičice mljevene paprike

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Pileći file isjecite tako da jedan deo bude krupnije, a manji dio sitnije sjeckan. Batake isjecite na manje komade i sameljite na srednjem nastavku mašine za meso. Sve sjedinite u većoj posudi.

2. korak: Začinjavanje i odmaranje

U meso dodajte so, začine i med, pa dobro izmešajte dok se smjesa ravnomjerno ne sjedini. Posudu poklopite i ostavite u frižideru oko 24 sata da se ukusi povežu.

3. korak: Obrada smjese

Izvadite meso iz frižidera najmanje sat vremena pre pečenja. Postepeno dodajte vodu, neprestano miješajući i mijesite smjesu 8–10 minuta, dok ne postane kompaktna i blago lepljiva. Na kraju dodajte želatin i još jednom dobro promiješajte.

Vodu dodajte malo po malo: Smesa treba da bude lepljiva, ali ne previše mekana. Tako se postiže sočnost bez raspadanja.

4. korak: Formiranje vekne

Kalup za pečenje premažite maslacem. Mesnu smjesu rasporedite u nekoliko slojeva, svaki put je snažno pritiskajući kako bi se istisnuo vazduh i vekna bila kompaktna.

5. korak: Glaziranje

U maloj posudi pomiješajte med, senf i mljevenu papriku. Dobijenom glazurom premažite površinu pečenice.

6. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, režim gornji i donji grejač, oko 1 sat i 15 minuta.

7. korak: Hlađenje

Nakon pečenja, ostavite pečenicu da se potpuno ohladi, a zatim je premjestite u frižider i ostavite da odstoji preko noći prije sječenja. Ovako pripremljena može da stoji u frižideru 3-4 dana, a za duže čuvanje možete da je stavite u zamrzivač.