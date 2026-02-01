Recept za pileću pečenicu: Domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog

Saznajte kako da napravite domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog, po ovom receptu za pileću pečenicu.
Ako tražite domaću alternativu kupovnim mesnim prerađevinama, napravite ovu fenomenalnu pileću pečenicu. Sočna, mekana i blago aromatična zahvaljujući dodatku meda i začina, savršena je i za svakodnevne obroke, ali i svečanije prilike.
Lako se sječe, lijepo izgleda i još ljepše miriše, a nakon hlađenja dobija idealnu teksturu za sendviče ili kao hladno predjelo za slavlja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: vekna od mesa
Porcije/Količina: 6-8
Vrijeme pripreme: 30 minuta + vrijeme mariniranja
Vrijeme pečenja: oko 1 sat i 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 dana (sa mariniranjem i hlađenjem)
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za veknu:
- 1 kg pilećeg bijelog mesa
- 400 g pilećeg bataka bez kosti, sa kožom
- 1 kašika soli
- 1 kašičica timijana
- 1 ravna kašičica mljevenog bibera
- 1 kašičica suvog bijelog luka
- 1 kašičica slatke mljevene paprike
- 1 kašika meda
Dodatno:
- oko 200 ml vode
- 2 kašičice želatina
- maslac za podmazivanje kalupa
Za glazuru:
- 1 ravna kašika tečnog meda
- 1 kašičica senfa
- 1/4 kašičice mljevene paprike
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Pileći file isjecite tako da jedan deo bude krupnije, a manji dio sitnije sjeckan. Batake isjecite na manje komade i sameljite na srednjem nastavku mašine za meso. Sve sjedinite u većoj posudi.
2. korak: Začinjavanje i odmaranje
U meso dodajte so, začine i med, pa dobro izmešajte dok se smjesa ravnomjerno ne sjedini. Posudu poklopite i ostavite u frižideru oko 24 sata da se ukusi povežu.
3. korak: Obrada smjese
Izvadite meso iz frižidera najmanje sat vremena pre pečenja. Postepeno dodajte vodu, neprestano miješajući i mijesite smjesu 8–10 minuta, dok ne postane kompaktna i blago lepljiva. Na kraju dodajte želatin i još jednom dobro promiješajte.
Smesa treba da bude lepljiva, ali ne previše mekana. Tako se postiže sočnost bez raspadanja.
4. korak: Formiranje vekne
Kalup za pečenje premažite maslacem. Mesnu smjesu rasporedite u nekoliko slojeva, svaki put je snažno pritiskajući kako bi se istisnuo vazduh i vekna bila kompaktna.
5. korak: Glaziranje
U maloj posudi pomiješajte med, senf i mljevenu papriku. Dobijenom glazurom premažite površinu pečenice.
6. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, režim gornji i donji grejač, oko 1 sat i 15 minuta.
7. korak: Hlađenje
Nakon pečenja, ostavite pečenicu da se potpuno ohladi, a zatim je premjestite u frižider i ostavite da odstoji preko noći prije sječenja. Ovako pripremljena može da stoji u frižideru 3-4 dana, a za duže čuvanje možete da je stavite u zamrzivač.