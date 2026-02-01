logo
Recept za pileću pečenicu: Domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog

Recept za pileću pečenicu: Domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog

Saznajte kako da napravite domaće suhomesnato koje je 10 puta bolje od kupovnog, po ovom receptu za pileću pečenicu.

Recept za pileću pečenicu Izvor: Shutterstock

Ako tražite domaću alternativu kupovnim mesnim prerađevinama, napravite ovu fenomenalnu pileću pečenicu. Sočna, mekana i blago aromatična zahvaljujući dodatku meda i začina, savršena je i za svakodnevne obroke, ali i svečanije prilike.

Lako se sječe, lijepo izgleda i još ljepše miriše, a nakon hlađenja dobija idealnu teksturu za sendviče ili kao hladno predjelo za slavlja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: vekna od mesa

Porcije/Količina: 6-8

Vrijeme pripreme: 30 minuta + vrijeme mariniranja

Vrijeme pečenja: oko 1 sat i 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 dana (sa mariniranjem i hlađenjem)

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za veknu:

  • 1 kg pilećeg bijelog mesa
  • 400 g pilećeg bataka bez kosti, sa kožom
  • 1 kašika soli
  • 1 kašičica timijana
  • 1 ravna kašičica mljevenog bibera
  • 1 kašičica suvog bijelog luka
  • 1 kašičica slatke mljevene paprike
  • 1 kašika meda

  • Dodatno:

  • oko 200 ml vode
  • 2 kašičice želatina
  • maslac za podmazivanje kalupa

  • Za glazuru:

  • 1 ravna kašika tečnog meda
  • 1 kašičica senfa
  • 1/4 kašičice mljevene paprike

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Pileći file isjecite tako da jedan deo bude krupnije, a manji dio sitnije sjeckan. Batake isjecite na manje komade i sameljite na srednjem nastavku mašine za meso. Sve sjedinite u većoj posudi.

2. korak: Začinjavanje i odmaranje

U meso dodajte so, začine i med, pa dobro izmešajte dok se smjesa ravnomjerno ne sjedini. Posudu poklopite i ostavite u frižideru oko 24 sata da se ukusi povežu.

3. korak: Obrada smjese

Izvadite meso iz frižidera najmanje sat vremena pre pečenja. Postepeno dodajte vodu, neprestano miješajući i mijesite smjesu 8–10 minuta, dok ne postane kompaktna i blago lepljiva. Na kraju dodajte želatin i još jednom dobro promiješajte.

Vodu dodajte malo po malo:

Smesa treba da bude lepljiva, ali ne previše mekana. Tako se postiže sočnost bez raspadanja.

 4. korak: Formiranje vekne

Kalup za pečenje premažite maslacem. Mesnu smjesu rasporedite u nekoliko slojeva, svaki put je snažno pritiskajući kako bi se istisnuo vazduh i vekna bila kompaktna.

5. korak: Glaziranje

U maloj posudi pomiješajte med, senf i mljevenu papriku. Dobijenom glazurom premažite površinu pečenice.

6. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, režim gornji i donji grejač, oko 1 sat i 15 minuta.

7. korak: Hlađenje

Nakon pečenja, ostavite pečenicu da se potpuno ohladi, a zatim je premjestite u frižider i ostavite da odstoji preko noći prije sječenja. Ovako pripremljena može da stoji u frižideru 3-4 dana, a za duže čuvanje možete da je stavite u zamrzivač.

