Najbolji recept za punjeni langoš: Hrskav i vazdušast, nestaće sa tanjira dok trepnete

Saznajte kako da napravite hrskav i vazdušast, punjeni langoš koji će nestati sa tanjira dok trepnete. Isprobajte ovaj najbolji recept.
Punjeni langoš je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih jela mađarske kuhinje. Sličan je našim mekikama po mekanoj i vazdušastoj teksturi, ali se razlikuje po svom okruglom obliku i tradicionalnom premazu od kisele pavlake i sira, što mu daje poseban karakterističan ukus.
Ova verzija je punjena kobasicama, sirom ili drugim sastojcima po želji i predstavlja idealno rješenje za vikend užinu sa porodicom, goste ili brzu i ukusnu večeru.
Punjeni langoš spaja hrskavu spoljašnjost sa mekanom, bogatom unutrašnjošću, a priprema iako zvuči komplikovano, nije previše zahtjevna.
Sastojci:
Za tijesto:
- 1 kg brašna
- 3 kašike kisele pavlake
- 1 jaje
- 600 ml mlijeka
- 50 g svježeg kvasca
- 1 kašičica soli
Za punjenje (opciono):
- Kobasice ili salama
- Sir po izboru
Priprema:
1. korak: Priprema tijesta
U veliku činiju prosijte brašno i dodajte izmrvljeni kvasac, jaje, so i pavlaku. Postepeno ulivajte mlijeko dok mešate smjesu, a zatim mesite rukama dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Pospite tijesto brašnom, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite da odmara oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.
2. korak: Oblikovanje tijesta
Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite tijesto na debljinu od oko 1 cm. Čašom vadite krugove iz tijesta, a zatim ih oblikujte rukama tako da budu spremni za prženje i punjenje.
Za slatku verziju langoša možete koristiti džem, čokoladni krem, pa i čokoladu kao punjenje.
3. korak: Punjenje
Na sredinu kruga stavite isjeckanu kobasicu ili salamu i sir u sredinu kruga, pa preklopite tijesto i pritisnite kako fil ne bi iscurio.
4. korak: Prženje
Pržite langoš u dubokom, vrelom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi sa obje strane, oko 2–3 minuta po strani. Izvadite na papirne ubruse da upiju višak masnoće.
5. korak: Posluživanje
Punjen langoš poslužite topao, po želji dodatno premazan pavlakom ili posut sirom.