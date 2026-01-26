logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji recept za punjeni langoš: Hrskav i vazdušast, nestaće sa tanjira dok trepnete

Najbolji recept za punjeni langoš: Hrskav i vazdušast, nestaće sa tanjira dok trepnete

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da napravite hrskav i vazdušast, punjeni langoš koji će nestati sa tanjira dok trepnete. Isprobajte ovaj najbolji recept.

Recept za punjeni langoš Izvor: Shutterstock

Punjeni langoš je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih jela mađarske kuhinje. Sličan je našim mekikama po mekanoj i vazdušastoj teksturi, ali se razlikuje po svom okruglom obliku i tradicionalnom premazu od kisele pavlake i sira, što mu daje poseban karakterističan ukus.

Ova verzija je punjena kobasicama, sirom ili drugim sastojcima po želji  i predstavlja idealno rješenje za vikend užinu sa porodicom, goste ili brzu i ukusnu večeru.

Punjeni langoš spaja hrskavu spoljašnjost sa mekanom, bogatom unutrašnjošću, a priprema iako zvuči komplikovano, nije previše zahtjevna.

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 1 kg brašna
  • 3 kašike kisele pavlake
  • 1 jaje
  • 600 ml mlijeka
  • 50 g svježeg kvasca
  • 1 kašičica soli

  • Za punjenje (opciono):

  • Kobasice ili salama
  • Sir po izboru

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U veliku činiju prosijte brašno i dodajte izmrvljeni kvasac, jaje, so i pavlaku. Postepeno ulivajte mlijeko dok mešate smjesu, a zatim mesite rukama dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Pospite tijesto brašnom, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite da odmara oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.

2. korak: Oblikovanje tijesta

Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite tijesto na debljinu od oko 1 cm. Čašom vadite krugove iz tijesta, a zatim ih oblikujte rukama tako da budu spremni za prženje i punjenje.

Slatko punjenje:

Za slatku verziju langoša možete koristiti džem, čokoladni krem, pa i čokoladu kao punjenje. 

 3. korak: Punjenje

Na sredinu kruga stavite isjeckanu kobasicu ili salamu i sir u sredinu kruga, pa preklopite tijesto i pritisnite kako fil ne bi iscurio.

4. korak: Prženje

Pržite langoš u dubokom, vrelom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi sa obje strane, oko 2–3 minuta po strani. Izvadite na papirne ubruse da upiju višak masnoće.

5. korak: Posluživanje

Punjen langoš poslužite topao, po želji dodatno premazan pavlakom ili posut sirom.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA