Najbolji recept za punjeni langoš: Hrskav i vazdušast, nestaće sa tanjira dok trepnete

Saznajte kako da napravite hrskav i vazdušast, punjeni langoš koji će nestati sa tanjira dok trepnete. Isprobajte ovaj najbolji recept.

Izvor: Shutterstock

Punjeni langoš je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih jela mađarske kuhinje. Sličan je našim mekikama po mekanoj i vazdušastoj teksturi, ali se razlikuje po svom okruglom obliku i tradicionalnom premazu od kisele pavlake i sira, što mu daje poseban karakterističan ukus.

Ova verzija je punjena kobasicama, sirom ili drugim sastojcima po želji i predstavlja idealno rješenje za vikend užinu sa porodicom, goste ili brzu i ukusnu večeru.

Punjeni langoš spaja hrskavu spoljašnjost sa mekanom, bogatom unutrašnjošću, a priprema iako zvuči komplikovano, nije previše zahtjevna.

Sastojci:

Za tijesto:

1 kg brašna

3 kašike kisele pavlake

1 jaje

600 ml mlijeka

50 g svježeg kvasca

1 kašičica soli

Za punjenje (opciono):

Kobasice ili salama

Sir po izboru

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U veliku činiju prosijte brašno i dodajte izmrvljeni kvasac, jaje, so i pavlaku. Postepeno ulivajte mlijeko dok mešate smjesu, a zatim mesite rukama dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Pospite tijesto brašnom, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite da odmara oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.

2. korak: Oblikovanje tijesta

Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite tijesto na debljinu od oko 1 cm. Čašom vadite krugove iz tijesta, a zatim ih oblikujte rukama tako da budu spremni za prženje i punjenje.

Slatko punjenje: Za slatku verziju langoša možete koristiti džem, čokoladni krem, pa i čokoladu kao punjenje.

3. korak: Punjenje

Na sredinu kruga stavite isjeckanu kobasicu ili salamu i sir u sredinu kruga, pa preklopite tijesto i pritisnite kako fil ne bi iscurio.

4. korak: Prženje

Pržite langoš u dubokom, vrelom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi sa obje strane, oko 2–3 minuta po strani. Izvadite na papirne ubruse da upiju višak masnoće.

5. korak: Posluživanje

Punjen langoš poslužite topao, po želji dodatno premazan pavlakom ili posut sirom.