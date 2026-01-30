logo
Recept za trileće sa malinama: Oduševiće čak i najveće ljubitelje klasične verzije sa karamelom

Recept za trileće sa malinama: Oduševiće čak i najveće ljubitelje klasične verzije sa karamelom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Ako ste ljubitelji trileće kolača sa karamelom, morate isprobati i ovu osvJežavajuću verziju sa malinama.

Trileće sa malinama Izvor: Shutterstock

Trileće je već godinama jedna od najpopularnijih poslastica u poslastičarnicama, pa domaćice stalno traže recept kako bi ga pripremile kod kuće.

Verzija koju vam predstavljamo razlikuje se od klasičnog trilećea po prelivu, umjesto klasičnog karamel sirupa, priprema se sos od malina.

Rezultat je lagan, sočan i pun kontrasta ukusa, idealan za sve koji vole klasičnu trileće, ali žele nešto drugačije i osvježavajuće. 

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 6-10

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 30-35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 3-4 sata (uključujući hlađenje 2-3 sata)

Težina: srednje zahtjevna

Sastojci:

  • Za biskvit:

  • 5 jaja
  • 150 g šećera
  • 150 g brašna
  • 20 g vanilin šećera
  • 2 kašičice praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • 1 kašičica maslaca za podmazivanje pleha

  • Za mliječni preliv:

  • 720 ml mlijeka
  • 200 ml slatke pavlake
  • 100 g mlijeka u prahu

  • Za sos od malina:

  • 400 g svježih ili smrznutih malina
  • 1 kašika šećera
  • 120 ml vode
  • 1 kašičica kukuruznog skroba

Priprema:

1. korak: Priprema biskvita

U dubokoj činiji umutite bjelanca dok ne dobiju čvrst šam. Polako dodajte šećer pomiješan sa žumanjcima, pazeći da se smjesa ne slegne. Postepeno dodajte brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer, lagano miješajući drvenom kašikom ili spatulom. Podmažite pleh maslacem, izlijte smjesu i pecite na 160 stepeni dok biskvit ne dobije zlatno braon boju, oko 30–35 minuta. Provjerite čačkalicom da li je unutra pečen.

Ako nemate mlijeko u prahu smanjite količinu običnog mlijeka za jednu čašu i dodajte 200 ml slatke pavlake.

 2. korak: Priprema mliječnog preliva

U dubokoj činiji miješajte mlijeko, mlijeko u prahu i slatku pavlaku dok se sve dobro ne sjedini. Ohlađen biskvit pažljivo prelijte ovim prelivom i ostavite da ga upije.

3. korak: Priprema sosa od malina

U šerpici zagrijte maline sa šećerom. U maloj činiji pomiješajte vodu i skrob, zatim dodajte u maline i kuvajte uz stalno miješanje dok se sos ne zgusne. Prelijte sos preko kolača.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Kolač stavite u frižider na 2-3 sata da se dobro ohladi i upije preliv. 

(Stvar ukusa/Mondo)

