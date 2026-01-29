Najbolji recept za ćufte iz rerne: Mekane su i sočne iznutra, a blago zapečene spolja

Napravite ćufte iz rerne koje su mekane i sočne iznutra, a blago zapečene spolja, po najboljem receptu.

Izvor: Shutterstock

Ćufte iz rerne su jedan od onih recepata koji spajaju praktičnost i dobar ukus bez suvišnih komplikacija. Pripremaju se brzo, bez prženja i neprijatnih mirisa u kuhinji, a uz pravilne sastojke ostaju sočne, mekane i bogate aromom.

Ovaj recept se oslanja na dobar balans mesa, začina i jednostavnih dodataka koji čuvaju teksturu i punoću ukusa, čineći ćufte pouzdanim izborom za porodični ručak, obrok za više dana, pa čak i zamrzavanje za kasnije.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 5 porcija (oko 15 većih ćufti)

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 45 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

900 g mljevenog miješanog mesa

60 g prezli

120 ml vode

2 jaja (srednje veličine)

2 kašike sitno sjeckanog svježeg peršuna

pola kašičice soli

pola kašičice mljevenog crnog bibera

pola kašičice bijelog luka u prahu

pola kašičice crnog luka u prahu (ili isjeckane pola glavice svježeg luka)

Priprema:

1. korak: Priprema osnove za ćufte

U velikoj činiji pomiješajte prezle, so, biber, beli i crni luk u prahu, kao i sjeckani peršun. Dodajte vodu i umućena jaja, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete vlažnu, ujednačenu smjesu.

2. korak: Dodavanje mesa

Dodajte mljeveno meso i lagano promiješajte rukom ili kašikom, samo dok se sastojci ne povežu. Nemojte previše mijesiti kako ćufte ne bi postale tvrde.

Trik za oblikovanje: Ako želite da dobijete ćufte koje su sličnog i pravilnijeg oblika, umjesto uzimanja i oblikovanja rukom, koristite kašiku za sladoled.

3. korak: Oblikovanje

Oblikujte ćufte veličine manjeg dlana i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje ili blago nauljen.

4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni oko 30 minuta, dok ćufte ne porumene i budu potpuno pečene iznutra.