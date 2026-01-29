Najbolji recept za ćufte iz rerne: Mekane su i sočne iznutra, a blago zapečene spolja

Napravite ćufte iz rerne koje su mekane i sočne iznutra, a blago zapečene spolja, po najboljem receptu.
Ćufte iz rerne su jedan od onih recepata koji spajaju praktičnost i dobar ukus bez suvišnih komplikacija. Pripremaju se brzo, bez prženja i neprijatnih mirisa u kuhinji, a uz pravilne sastojke ostaju sočne, mekane i bogate aromom.
Ovaj recept se oslanja na dobar balans mesa, začina i jednostavnih dodataka koji čuvaju teksturu i punoću ukusa, čineći ćufte pouzdanim izborom za porodični ručak, obrok za više dana, pa čak i zamrzavanje za kasnije.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 5 porcija (oko 15 većih ćufti)
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 45 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 900 g mljevenog miješanog mesa
- 60 g prezli
- 120 ml vode
- 2 jaja (srednje veličine)
- 2 kašike sitno sjeckanog svježeg peršuna
- pola kašičice soli
- pola kašičice mljevenog crnog bibera
- pola kašičice bijelog luka u prahu
- pola kašičice crnog luka u prahu (ili isjeckane pola glavice svježeg luka)
Priprema:
1. korak: Priprema osnove za ćufte
U velikoj činiji pomiješajte prezle, so, biber, beli i crni luk u prahu, kao i sjeckani peršun. Dodajte vodu i umućena jaja, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete vlažnu, ujednačenu smjesu.
2. korak: Dodavanje mesa
Dodajte mljeveno meso i lagano promiješajte rukom ili kašikom, samo dok se sastojci ne povežu. Nemojte previše mijesiti kako ćufte ne bi postale tvrde.
Ako želite da dobijete ćufte koje su sličnog i pravilnijeg oblika, umjesto uzimanja i oblikovanja rukom, koristite kašiku za sladoled.
3. korak: Oblikovanje
Oblikujte ćufte veličine manjeg dlana i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje ili blago nauljen.
4. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni oko 30 minuta, dok ćufte ne porumene i budu potpuno pečene iznutra.